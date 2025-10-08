Familien klagen TikTok, Instagram und Facebook

Gesetzesentwurf gegen junge Influencer im Parlament

Italien will inzwischen auch verhindern, dass Kinder unter 15 Jahren als Influencer eingesetzt werden. Ein im Parlament eingebrachter Gesetzesentwurf zielt darauf ab, Kinder zu schützen und sie vor dem Risiko der Ausbeutung zu bewahren – sei es durch Dritte oder durch die eigenen Eltern. Geplant ist, das Mindestalter für die Erstellung eines Accounts in sozialen Netzwerken auf 15 Jahre anzuheben. Derzeit liegt das gesetzliche Mindestalter zum Eröffnen eines Accounts bei 13 Jahren, wobei bei unter 14-Jährigen die Zustimmung der Eltern erforderlich ist.