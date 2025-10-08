Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitsgefahr

Familien klagen TikTok, Instagram und Facebook

Web
08.10.2025 07:36
Die Eltern fordern stärkere Alterskontrollen und die Entfernung manipulativer Algorithmen.
Die Eltern fordern stärkere Alterskontrollen und die Entfernung manipulativer Algorithmen.(Bild: Seventyfour – stock.adobe.com)

Mehrere italienische Familien haben Klage gegen die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und TikTok eingereicht. Sie werfen den Plattformen vor, Altersbeschränkungen nicht durchzusetzen und Funktionen anzubieten, die die psychische Gesundheit von Kindern gefährden. 

0 Kommentare

Mit der Klage wird gefordert, die Plattformen zu verpflichten, stärkere Alterskontrollen für Nutzer unter 14 Jahren einzuführen – im Einklang mit dem italienischen Gesetz. Zudem sollen Meta, der Eigentümer von Facebook und Instagram, sowie TikTok gezwungen werden, manipulative Algorithmen zu entfernen und transparente Informationen über die möglichen gesundheitlichen Folgen exzessiver Nutzung bereitzustellen.

Verhandlung soll im Februar 2026 beginnen
Die Klage wurde von der Turiner Kanzlei Ambrosio & Commodo gemeinsam mit der Elternorganisation MOIGE eingereicht. Die Verhandlung soll im Februar 2026 vor der Wirtschaftskammer des Gerichts in Mailand beginnen. Auch in den USA laufen zahlreiche Klagen gegen Facebook, Instagram und TikTok. Sie werden dabei beschuldigt, Millionen Kinder durch gezielte Mechanismen abhängig gemacht zu haben.

  In Italien schätzen die Kläger, dass von den insgesamt 90 Millionen Konten auf den drei Plattformen über drei Millionen von Kindern unter 14 Jahren genutzt werden – obwohl dies gesetzlich verboten ist. Sie argumentieren, dass die Nutzung sozialer Medien bei Minderjährigen gesundheitliche Probleme wie Essstörungen, Schlafmangel, Depressionen und schlechtere schulische Leistungen verursachen könne.

Lesen Sie auch:
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte den Schutz der Kinder vor die Gewinne der ...
Schutz der Kinder
Von der Leyen will Altersgrenze für soziale Medien
10.09.2025
„Mental Health Days“
So bedrohen soziale Medien die jugendliche Psyche
20.01.2025

Gesetzesentwurf gegen junge Influencer im Parlament
Italien will inzwischen auch verhindern, dass Kinder unter 15 Jahren als Influencer eingesetzt werden. Ein im Parlament eingebrachter Gesetzesentwurf zielt darauf ab, Kinder zu schützen und sie vor dem Risiko der Ausbeutung zu bewahren – sei es durch Dritte oder durch die eigenen Eltern. Geplant ist, das Mindestalter für die Erstellung eines Accounts in sozialen Netzwerken auf 15 Jahre anzuheben. Derzeit liegt das gesetzliche Mindestalter zum Eröffnen eines Accounts bei 13 Jahren, wobei bei unter 14-Jährigen die Zustimmung der Eltern erforderlich ist.

Die neue Vorlage geht deutlich weiter: Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren dürfen ihre Einwilligung zur Verarbeitung persönlicher Daten nicht mehr eigenständig, sondern weiterhin nur mit Zustimmung der Eltern geben. Spätestens bis zum 30. Juni 2026 will die EU-Kommission einen digitalen Mini-Identitätsnachweis bereitstellen, der das Geburtsdatum der Nutzer eindeutig und fälschungssicher bestätigt. Nur damit wird dann der Zugang zu bestimmten Webdiensten möglich sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Ein Machtverlust droht
Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten
Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Krone Plus Logo
„Funkgerät“ eingebaut
Xiaomi 15T: Mit diesem Handy braucht man kein Netz
Krone Plus Logo
Beeindruckende Kamera
iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?
Krone Plus Logo
Überzeugt iPhone Air?
Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.610 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
126.276 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.608 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1622 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1074 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
968 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Mehr Web
Ausführliche Antwort
Google startet KI-Modus für seine Suche in Europa
Gesundheitsgefahr
Familien klagen TikTok, Instagram und Facebook
Es ist kompliziert
Software-Austausch bei Justiz sorgt für Ärger
PayPal-Alternative
Österreichische Banken prüfen Wero-Teilnahme
Grüne Elektronik
Schweizer entwickeln kompostierbare Leiterplatte

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf