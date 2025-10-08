Billiger als Wohnung
Diese schottische Trauminsel steht zum Verkauf
Ein außergewöhnliches Immobilienangebot sorgt in Großbritannien für Aufsehen: Gasker, eine kleine, unbewohnte Insel vor der Küste der Äußeren Hebriden, steht zum Verkauf – und das bereits ab 120.000 Pfund (rund 140.000 Euro). Damit kostet die Insel weniger als eine einfache Einzimmerwohnung anderswo im Vereinigten Königreich.
Die Insel erstreckt sich über etwa 28 Hektar und bietet eine raue, felsige Küste, fruchtbares Grasland, zahlreiche kleine Süßwasserseen (Lochans) sowie eine Kolonie von Grauen Seehunden.
Die einzige darauf vorhandene Immobilie ist ein kleines, unbewohntes Leuchtturmgebäude, das vom Northern Lighthouse Board betreut wird, der für Schottland und die Isle of Man zuständigen Leuchtturmbehörde. Daneben gibt es historische Aufzeichnungen über eine verfallende Hütte neben einem der Lochans.
Anreise nicht zu unterschätzen
Die Insel liegt etwa acht Kilometer von der nächsten bewohnten Insel entfernt – rund 120 Kilometer sind es bis zum nächsten Bahnhof, was Gasker zu einem abgelegenen, nahezu einsamen Rückzugsort macht. An Land gelangen kann man über zwei geschützte Buchten – Geolar im Norden oder Geodha Ear im Süden – wobei die Gezeiten die Anreise beeinflussen.
Die Immobilienfirma Galbraith, die den Verkauf betreut, betont, dass die Insel das Potenzial für ein „einzigartiges Rückzugsparadies„ bietet. Zwar existieren keine Wohngebäude oder Versorgungsinfrastruktur, doch nach Genehmigung könnte eine kleine Hütte oder ein Cabin errichtet werden.
Blick auf bekannte TV-Insel
Gasker besticht nicht nur durch seine Natur, sondern auch durch außergewöhnliche Ausblicke auf die umliegenden Inseln Lewis, Harris, Scarp und Taransay – letzteres bekannt aus der Reality-Serie Castaway 2000, die Ben Fogle berühmt machte. Historisch nutzten Bewohner der Nachbarinsel Scarp die Insel gelegentlich zur Robbenjagd.
Die nahegelegene Insel Harris ist der südliche, gebirgige Teil von Lewis and Harris, der größten Insel der Äußeren Hebriden. Sie ist bekannt für ihre Sandstrände wie Luskentyre und Scarista, die zerklüfteten Berge im Norden und die weltberühmte Harris Tweed-Wollproduktion.
