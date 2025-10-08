Diese schottische Trauminsel steht zum Verkauf

Anreise nicht zu unterschätzen

Die Insel liegt etwa acht Kilometer von der nächsten bewohnten Insel entfernt – rund 120 Kilometer sind es bis zum nächsten Bahnhof, was Gasker zu einem abgelegenen, nahezu einsamen Rückzugsort macht. An Land gelangen kann man über zwei geschützte Buchten – Geolar im Norden oder Geodha Ear im Süden – wobei die Gezeiten die Anreise beeinflussen.