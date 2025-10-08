Eisgenuss trifft Halloweenzauber

Der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach begeistert seit Jahren mit kreativen Events, regionaler Eisvielfalt und liebevoll gestalteten Attraktionen. Ab 25. Oktober 2025 verwandelt sich der Park in eine Halloweenwelt mit Shows, Gruseldeko und Eisspecials – und mit etwas Glück gibt es jetzt tolle Preise zu gewinnen!
Mitten in der Buckligen Welt gelegen, bietet der Eis-Greissler Erlebnispark eine bunte Mischung aus Spiel, Spaß und Genuss. Auf zwölf Hektar Fläche erwarten Besucherinnen und Besucher über 20 Attraktionen – darunter die erste Achterbahn Niederösterreichs, Wasserspielplätze und die interaktive Eiszeitreise.
Die Gruseltage 2025 bringen vom 25. Oktober bis 2. November eine schaurig-schöne Atmosphäre in den Park. Mit Shows wie Rubis Gruselzirkus, dem 5D-Kino und der Zaubershow von Vampir Hasenzahn verwandelt sich das Gelände in eine fantasievolle Halloweenwelt. Auch die beliebte Hexenkuh Rubi ist wieder mit dabei und sorgt für mystischen Spaß bei Groß und Klein.
Neben dem regulären Parkbetrieb setzt Eis-Greissler auch außerhalb des Erlebnisparks auf besondere Momente: Für Geburtstagsfeiern im Umkreis von 70 Kilometern rund um Krumbach oder Richtung Wien wird ein exklusives Eiscatering angeboten – inklusive Lieferung, Aufbau und Zubehör für bis zu 50 Personen. Weitere Informationen rund um den Eis-Greissler Erlebnispark finden Sie auf der offiziellen Website.
Mitmachen und gewinnen
Die "Krone" verlost gemeinsam mit Eis-Greissler exklusive Preise rund um Eisgenuss und Erlebniswelt
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück gewinnen Sie einen der tollen Preise!
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Niederösterreich“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 17. 10, 09:00 Uhr dies noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
