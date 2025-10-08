AMD & OpenAI wollen Nvidias Chipdominanz brechen

OpenAI werde die ersten AMD-Anteile zur Übergabe der ersten KI-Chips vom Typ „MI450“ im kommenden Jahr erhalten, hieß es weiter. Die zusätzlichen Prozessoren brächten den KI-Entwickler seinem Ziel näher, dringend benötigte Rechenkapazitäten aufzubauen, sagte OpenAI-Chef Sam Altman. Sein Unternehmen ist unter anderem federführend am US-Projekt „Stargate“ zum Bau zahlreicher neuer KI-Rechenzentren beteiligt. Es hatte vor zwei Wochen eine weitreichende Zusammenarbeit mit Nvidia bekanntgegeben. Diese umfasse die Lieferung von KI-Chips durch den Weltmarktführer und eine bis zu 100 Milliarden Dollar schwere Beteiligung an OpenAI. Das Startup aus San Francisco wird aktuell mit 500 Milliarden Dollar bewertet.