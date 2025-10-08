EU will Wirtschaft bei KI unter die Arme greifen

Auch für die Wissenschaft sind Mittel und eine eigene KI-Strategie vorgesehen – etwa um den Forscherinnen und Forschern Zugänge zu KI-Rechenzentren zu gewähren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte laut Mitteilung, mit KI könnten intelligentere, schnellere und erschwinglichere Lösungen gefunden werden. „Wir werden diese ,AI-First‘-Denkweise in allen unseren Schlüsselbranchen vorantreiben, von der Robotik über das Gesundheitswesen bis hin zur Energie- und Automobilindustrie“, so die deutsche Politikerin.