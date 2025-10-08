„Ich bin froh, dass ich damals gebremst wurde“

„Dadurch, dass ich davor nie mit so einer Situation konfrontiert war und es mir auch körperlich gefühlt auch gut gegangen ist, stand für mich außer Frage, dass ich vier Tage später wieder ein Europacuprennen bestreiten werde“, beschreibt Magdalena Egger die Situation nach ihrem Sturz bei einem FIS-Slalom am Pass Thurn am 8. Dezember 2020. Die damals 19-jährige Lecherin war mit dem Helm auf der Piste aufgeschlagen und in der Folge kurz bewusstlos gewesen. „Ich habe das aber als nicht so schlimm empfunden. Wenn du keine Schmerzen spürst, willst du als Sportlerin an Wettkämpfen teilnehmen. Das ist bei uns irgendwie so verankert.“