„Ich bin froh, dass ich damals gebremst wurde“

Das „Sportsymposium Bodensee“ beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema Gehirnerschütterungen. Eine oft unterschätzte Verletzung, die schon mehr als eine Profikarriere vorzeitig beendete. Auch ÖSV-Dame Magdalena Egger, musste schon zweimal deswegen pausieren – und ist heute froh darüber.
„Dadurch, dass ich davor nie mit so einer Situation konfrontiert war und es mir auch körperlich gefühlt auch gut gegangen ist, stand für mich außer Frage, dass ich vier Tage später wieder ein Europacuprennen bestreiten werde“, beschreibt Magdalena Egger die Situation nach ihrem Sturz bei einem FIS-Slalom am Pass Thurn am 8. Dezember 2020. Die damals 19-jährige Lecherin war mit dem Helm auf der Piste aufgeschlagen und in der Folge kurz bewusstlos gewesen. „Ich habe das aber als nicht so schlimm empfunden. Wenn du keine Schmerzen spürst, willst du als Sportlerin an Wettkämpfen teilnehmen. Das ist bei uns irgendwie so verankert.“
Geduld als wichtiger Faktor
Doch es kam anders. „Der Verband hat mich in meinen Ambitionen gebremst und ich durchlief in Abstimmung mit dem Olympiazentrum Vorarlberg ein Protokoll für sportbezogene Gehirnerschütterungen“, erinnert sich „Mäggy“. „Natürlich war ich ungeduldig, weil ich zurück auf die Piste wollte. Aber am Ende war ich froh, eingebremst zu werden.“ Als sie im Jänner 2023 bei einem Europacup-Super-G in Zauchensee stürzte, erlitt sie erneut eine Gehirnerschütterung. „Da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Da ich aber auch am Knie verletzt war, war ich in dem Moment geduldiger.“
Umfeld mit riesengroßem Know-How
Die medizinische Betreuung fand erneut im OZ Vorarlberg statt. „Auch wenn keine Gehirnerschütterung wie die andere ist, wurden hier mit Christl Scheyer, Izzy und Luca Hämmerle und einigen anderen doch schon sehr viele Sportler begleitet. Von einem Umfeld, mit so viel Know-How, kannst du als Aktive nur profitieren.“
Datum: Freitag, 17. Oktober
Ort: Sportgymnasium Dornbirn
Uhrzeit: ab 13.15 Uhr
Thema: „Brain Crash – Gehirnerschütterungen verstehen, erkennen und handeln“ – der besondere Fokus liegt auf Gehirnerschütterungen im Kindes- und Jugendalter.
Anmeldung und Preise unter:www.sportsymposium.at/anmeldung
Know-How, von dem jetzt noch mehr Menschen profitieren können, denn: Unter dem Titel „Brain Crash – Gehirnerschütterungen verstehen, erkennen und handeln“, lädt das OZ am 17. Oktober zum Sportsymposium Bodensee ins Sportgymnasium Dornbirn. Der besondere Fokus der Veranstaltung liegt auf Gehirnerschütterungen im Kinder und Jugendalter.
