Cristiano Ronaldo ist der erste Fußball-Milliardär

Als erster Fußballer hat Cristiano Ronaldo den Status eines Milliardärs erlangt. Dies geht aus dem jüngsten Milliardärs-Index von Bloomberg hervor. Er veranschlagt das Vermögen des nach wie vor aktiven 40-jährigen Portugiesen auf 1,4 Mrd. US-Dollar (1,2 Mrd. Euro).
Ronaldo befindet sich damit in illustrer Gesellschaft von Sportgrößen wie den Basketballern Michael Jordan, Magic Johnson und LeBron James, Golfer Tiger Woods und Tennisspieler Roger Federer.
Vertragsverlängerung
Jüngster finanzieller Meilenstein auf Ronaldos Weg in den Milliardärsclub war die Vertragsverlängerung bei seinem saudi-arabischen Club Al-Nassr im vergangenen Juni, die umgerechnet 400 Mio. Dollar (343 Mio. Euro) schwer sein soll. Laut Bloomberg hat Ronaldo zwischen 2002 und 2023 mehr als 550 Mio. Dollar (472 Mio. Euro) an Gehältern verdient, dazu kommen lukrative Werbeverträge mit Nike, Armani oder Castrol.
