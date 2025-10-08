Cristiano Ronaldo ist der erste Fußball-Milliardär

Vertragsverlängerung

Jüngster finanzieller Meilenstein auf Ronaldos Weg in den Milliardärsclub war die Vertragsverlängerung bei seinem saudi-arabischen Club Al-Nassr im vergangenen Juni, die umgerechnet 400 Mio. Dollar (343 Mio. Euro) schwer sein soll. Laut Bloomberg hat Ronaldo zwischen 2002 und 2023 mehr als 550 Mio. Dollar (472 Mio. Euro) an Gehältern verdient, dazu kommen lukrative Werbeverträge mit Nike, Armani oder Castrol.