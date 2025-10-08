Kreml: Sehen noch keine Vorbereitung für Tomahawks

Vize-Außenminister: Kein Impuls für Frieden

Laut dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow ist unterdessen der Impuls für ein Friedensabkommen mit der Ukraine verpufft. Diesen Impuls habe es noch im August nach dem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump gegeben. Das mögliche Auftauchen von Tomahawks würde die Lage „qualitativ“ verändern. Trump und Putin hatten sich am 15. August auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Alaska getroffen, um mögliche Wege für ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu finden. Der Krieg dauert bereits mehr als dreieinhalb Jahre.