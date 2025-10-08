Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt US-Lieferung?

Kreml: Sehen noch keine Vorbereitung für Tomahawks

Außenpolitik
08.10.2025 18:12
Der Kreml hat sich zur möglichen US-Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine (Bild) ...
Der Kreml hat sich zur möglichen US-Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine (Bild) geäußert.(Bild: AFP/US Navy Photo)

US-Präsident Donald Trump sagte, der Ukraine Tomahawk-Raketen zu liefern – allerdings nur, wenn ihm deren Regierung sage, was sie damit vorhabe. „Wir kennen diese Raketen sehr gut, wie sie fliegen und wie man sie abschießt“, kommentierte nun der russische Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.

0 Kommentare

Man habe sich in Syrien mit US-Tomahawk-Raketen befasst, es gebe also nichts Neues, meinte Andrej Kartapolow. „Probleme bekommen nur diejenigen, die sie liefern und die sie einsetzen.“ Die Führung in Moskau hat laut eigener Aussage noch keine Anzeichen dafür gesehen, dass die ukrainische Armee Abschussrampen für die Raketen vorbereitet. Der Kriegsgegner könne das gar nicht verheimlichen, wenn er diese Waffen bekäme.

Bisher ist noch unklar, ob die Vereinigten Staaten tatsächlich die weitreichenden Raketen liefern. Trump will nur zustimmen, wenn er über den Einsatz informiert wird, weil er den Krieg laut eigenen Angaben nicht eskalieren will. Tomahawk-Marschflugkörper haben eine Reichweite von etwa 1500 bis 2500 Kilometern. Moskau liegt ungefähr 750 bis 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die ukrainischen Streitkräfte könnten mit den Waffen somit Ziele in der russischen Hauptstadt erreichen.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat sich bereiterklärt, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper (Bild) ...
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
07.10.2025
„Das ist gefährlich“
Putin richtet im Ukraine-Krieg Warnung an die USA
02.10.2025

Vize-Außenminister: Kein Impuls für Frieden
Laut dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow ist unterdessen der Impuls für ein Friedensabkommen mit der Ukraine verpufft. Diesen Impuls habe es noch im August nach dem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump gegeben. Das mögliche Auftauchen von Tomahawks würde die Lage „qualitativ“ verändern. Trump und Putin hatten sich am 15. August auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Alaska getroffen, um mögliche Wege für ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu finden. Der Krieg dauert bereits mehr als dreieinhalb Jahre. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.744 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.337 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.967 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1284 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1106 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Für Kinderbetreuung
Millionen nicht abgeholt? Das antwortet der Bund
Kommt US-Lieferung?
Kreml: Sehen noch keine Vorbereitung für Tomahawks
„Den Diskurs fördern“
Corona-Skeptiker tritt bei FPÖ-Stammtisch auf
Machtprobe um Chicago
Trump eskaliert Streit: Fordert Haft für Politiker
Arbeitslosigkeit etc.
Fast jeder vierte Befragte hat weniger Einkommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf