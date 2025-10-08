Bank zahlt nicht offengelegte Provisionen zurück

Die Oberbank mit Hauptsitz in Linz zahlt Provisionen zurück, die sie für die Vermittlung von Fonds an ihre Kundinnen und Kunden erhalten, aber nicht offengelegt hat. Betroffene können sich bis 15. Dezember zur Sammelaktion anmelden und Ansprüche einfordern.
Darauf hat sich die Bank mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) geeinigt. Konsumenten, denen bis einschließlich 31. Jänner 2017 ein Fondsprodukt über die Oberbank vermittelt wurde, können sich bis zum 15. Dezember 2025 kostenfrei zur Sammelaktion anmelden: www.vki.at/kick-back-2025.
Individuelle Angebote zur Rückerstattung
Die zwischen VKI und Oberbank erzielte Lösung sieht vor, dass die Oberbank berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der VKI-Sammelaktion individuelle Rückerstattungsangebote unterbreitet. Das ist kein Novum: Der Verein für Konsumenteninformation hat sich bereits früher mit anderen Banken außergerichtlich auf eine Rückerstattung von Bestandsprovisionen geeinigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.