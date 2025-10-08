Bank zahlt nicht offengelegte Provisionen zurück

Individuelle Angebote zur Rückerstattung

Die zwischen VKI und Oberbank erzielte Lösung sieht vor, dass die Oberbank berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der VKI-Sammelaktion individuelle Rückerstattungsangebote unterbreitet. Das ist kein Novum: Der Verein für Konsumenteninformation hat sich bereits früher mit anderen Banken außergerichtlich auf eine Rückerstattung von Bestandsprovisionen geeinigt.