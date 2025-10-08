So süß erfährt Arsenal-Keeper David Raya Baby-News

Baby-News für David Raya und seine Tatiana! Mit einer entzückenden Überraschung teilte die Ehefrau des Arsenal-Keepers ihrem Ehemann die frohe Botschaft mit.
In einem Video, das das Paar auf seinen Social-Media-Kanälen teilte, ist Raya beim Öffnen eines Geschenkpakets zu sehen. In der Box befindet sich ein kleines Arsenal-Trikot mit der Nummer eins, darüber die Aufschrift „Daddy“. Auch für den Rest der Familie gab es Trikots mit den Aufdrucken „Abuela“ (Großmutter), „Abuelo“ (Großvater) und Co.
Während sich Raya privat über Nachwuchs freuen darf, läuft auch sportlich aktuell alles nach Plan. In der Premier League liegen die „Gunners“ an der Tabellenspitze, zudem verlängerte der Spanier seinen Vertrag in Nord-London laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bis 2028.
