So süß erfährt Arsenal-Keeper David Raya Baby-News

In einem Video, das das Paar auf seinen Social-Media-Kanälen teilte, ist Raya beim Öffnen eines Geschenkpakets zu sehen. In der Box befindet sich ein kleines Arsenal-Trikot mit der Nummer eins, darüber die Aufschrift „Daddy“. Auch für den Rest der Familie gab es Trikots mit den Aufdrucken „Abuela“ (Großmutter), „Abuelo“ (Großvater) und Co.