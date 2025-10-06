Dornauers Chancen | Roter als Blauer?

Roter als Blauer? In der Sonntags-„Krone“ hat der Verstoßene ja selbst gesprochen, aber auch über ihn wird viel gesprochen und geschrieben. Andreas Mölzer fragt sich heute in der „Krone“, was „aus der altehrwürdigen österreichischen Sozialdemokratie“, die zweimal an der Wiege der Republik stand und gemeinsam mit der Volkspartei „in Form der alten großen Koalition den Stützpfeiler der Zweiten Republik bildete“, denn geworden sei. In den Umfragen dümple die SPÖ heute „trotz Regierungsbeteiligung bei 20 Prozent herum, zerrissen durch interne Querelen und den Verlust prominenter Exponenten wie zuletzt des Tirolers Georg Dornauer“, schreibt Mölzer. Der meint, dass die Krise der heimischen SPÖ „schon von besonderer Qualität“ sei. Interessant, was das blaue Urgestein Mölzer andeutet: „Die traditionelle Wählerschaft der Sozialdemokratie, die einstige Arbeiterklasse, ist ohnedies bereits weitgehend zu den Freiheitlichen abgewandert. Folgen nun auch noch die Spitzenfunktionäre?“ Dornauer bei der FPÖ, ein Roter als Blauer? Das würde alles schlagen!