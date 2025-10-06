Dornauers Chancen | Roter als Blauer?

Dornauers Chancen. Wieder einmal in aller Munde zu sein – das ist, alle Achtung, dem Tiroler Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer zweifelsfrei neuerlich gelungen. Böse Zungen behaupten ja, dass es ihm in allererster Linie genau darum ginge: im Mittelpunkt zu stehen. Nachdem er zunächst als Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter abdanken hatte müssen, wurde er ja bekanntlich in der vergangenen Woche auch aus der Partei ausgeschlossen. Doch das könnte für die Tiroler SPÖ unangenehme Folgen haben, überlegt der hyperaktive Ex-Parteichef doch, seinen Rauswurf beim Partei-Schiedsgericht zu beeinspruchen. Möglicherweise erfolgreich: Eine erste Rechtsexpertise, die der „Krone“ vorliegt, sieht den Rauswurf eher als Foul und weniger als gerechtfertigt – es fehle schlicht die Begründung. Er hat also Chancen: Das letzte Wort scheint rund um Dornauer längst noch nicht gesprochen.
Roter als Blauer? In der Sonntags-„Krone“ hat der Verstoßene ja selbst gesprochen, aber auch über ihn wird viel gesprochen und geschrieben. Andreas Mölzer fragt sich heute in der „Krone“, was „aus der altehrwürdigen österreichischen Sozialdemokratie“, die zweimal an der Wiege der Republik stand und gemeinsam mit der Volkspartei „in Form der alten großen Koalition den Stützpfeiler der Zweiten Republik bildete“, denn geworden sei. In den Umfragen dümple die SPÖ heute „trotz Regierungsbeteiligung bei 20 Prozent herum, zerrissen durch interne Querelen und den Verlust prominenter Exponenten wie zuletzt des Tirolers Georg Dornauer“, schreibt Mölzer. Der meint, dass die Krise der heimischen SPÖ „schon von besonderer Qualität“ sei. Interessant, was das blaue Urgestein Mölzer andeutet: „Die traditionelle Wählerschaft der Sozialdemokratie, die einstige Arbeiterklasse, ist ohnedies bereits weitgehend zu den Freiheitlichen abgewandert. Folgen nun auch noch die Spitzenfunktionäre?“ Dornauer bei der FPÖ, ein Roter als Blauer? Das würde alles schlagen!
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.