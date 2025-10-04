Hier machen Staatschefs Trump zur Lachnummer

Zur Vorgeschichte: Im August handelte US-Präsident Donald Trump ein Friedensversprechen zwischen Armenien und Aserbaidschan aus, wofür er sich mehrfach öffentlich selbst lobte.

Trump verwechselte Länder

Blöd nur, dass er dabei Armenien bei seinem Selbstlob mit einem ganz anderen Land verwechselte – nämlich Albanien. Obwohl das Land knapp 3000 Kilometer von Aserbaidschan entfernt liegt, bekundete Trump bei einer Pressekonferenz mit Großbritanniens Premierminister Keith Starmer Mitte September, „Albanien und Aserbaidschan zu Frieden gebracht zu haben“ (siehe Posting unten).