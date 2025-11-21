Den Wohlstand in die Luft gesprengt?

Alex Karp, das bizarre Superhirn des amerikanischen und auch in Europa hochaktiven sehr speziellen Softwaregiganten Palantir, goss unlängst Spott und Hohn über Europa aus: Man habe eine perfekte Basis besessen in der Industrie, in den Schulen, dem Gesundheitswesen, dem Datenschutz. Dann habe man diesen Wohlstand und Vorsprung mit einer konfusen Energiepolitik, dem Migrationschaos und einer vernachlässigten Tech-Szene „in die Luft gesprengt“.