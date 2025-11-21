Winterkönig Leobendorf in Traiskirchen gefragt!

Es ist alles angerichtet für ein spannendes Finale in der Regonalliga Ost! Winterkönig Leobendorf muss nämlich heute zum starken Verfolger Traiskirchen. Die Fürhauser-Elf könnte sich mit einem erneuten Sieg die Konkurrenz weiter vom Leib halten. Die Liga drückt natürlich den Heimischen die Daumen um Leobendorf nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Bei uns gibt es dieses Spiel im Livestream – siehe Videobox unten.