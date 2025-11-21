Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Demenz-Hölle:

Jay Lenos Frau durchlebt täglich denselben Schock

Society International
21.11.2025 12:23
Mavis Leno und Jay LenoJay Lenos herzzerreißender Alltag: Seine Frau erlebte drei Jahre lang ...
Mavis Leno und Jay LenoJay Lenos herzzerreißender Alltag: Seine Frau erlebte drei Jahre lang jeden Tag den Tod ihrer Mutter neu(Bild: APA/Amy Sussman/Getty Images/AFP)

US-Talkmaster Jay Leno hat geschildert, wie herzzerreißend eine Demenzerkrankung ist. Seine Ehefrau Mavis Leno (79), die seit Jahren an fortgeschrittener Demenz leidet, erlebte über drei Jahre hinweg jeden einzelnen Tag, als würde ihr gerade zum ersten Mal gesagt, dass ihre Mutter gestorben ist.

0 Kommentare

 In der US-Sendung „Today“ sprach der 75-jährige Entertainer völlig offen über den emotional schwersten Abschnitt seines Lebens – und über eine Demenzerkrankung, die die Zeit anhält, Erinnerungen löscht und Schmerzen immer wieder neu entfacht.

„Ihre Mutter starb jeden Tag. Jeden. Einzelnen. Tag.“
Jay Leno schildert eine Szene, die ihm bis heute das Herz bricht: „Jeden Morgen wachte sie auf und glaubte, jemand habe heute angerufen, um ihr zu sagen, dass ihre Mutter gestorben sei. Das ging drei Jahre lang so.“

Für Mavis war es jedes Mal ein Schock wie beim ersten Mal. Nicht das stille Erinnern an einen alten Verlust, sondern der brutale, unvermittelte Moment des Begreifens – täglich, wieder und wieder.

„Nicht nur Tränen. Es war, als würde sie die Nachricht zum allerersten Mal erfahren.“, so Leno.

Liebesversprechen, die plötzlich Realität werden
Trotz aller Verzweiflung erzählt Jay Leno mit einer Wärme, die berührt. Er sieht sich nicht als Leidtragenden, sondern als Ehemann, der jetzt jene Versprechen lebt, die man am Anfang einer Ehe leichtfertig ausspricht – in guten wie in schlechten Zeiten.

„Jetzt braucht sie mich wirklich. Und ich mag das. Ich weiß, dass sie es schätzt.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.532 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
152.638 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.865 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
Demenz-Hölle:
Jay Lenos Frau durchlebt täglich denselben Schock
Wurde nur 33 Jahre alt
John Travoltas Filmsohn Spencer Lofranco gestorben
Nach Skandal
Miss Mexiko Fatima Bosch zur Miss Universe gekürt
Miss-Universe-Wahl
Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus
Überraschungskonzert
Kate Hudson und Hugh Jackman rockten Berliner Club
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf