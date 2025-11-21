Jay Lenos Frau durchlebt täglich denselben Schock

In der US-Sendung „Today“ sprach der 75-jährige Entertainer völlig offen über den emotional schwersten Abschnitt seines Lebens – und über eine Demenzerkrankung, die die Zeit anhält, Erinnerungen löscht und Schmerzen immer wieder neu entfacht.

„Ihre Mutter starb jeden Tag. Jeden. Einzelnen. Tag.“

Jay Leno schildert eine Szene, die ihm bis heute das Herz bricht: „Jeden Morgen wachte sie auf und glaubte, jemand habe heute angerufen, um ihr zu sagen, dass ihre Mutter gestorben sei. Das ging drei Jahre lang so.“