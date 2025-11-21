Jay Lenos Frau durchlebt täglich denselben Schock

US-Talkmaster Jay Leno hat geschildert, wie herzzerreißend eine Demenzerkrankung ist. Seine Ehefrau Mavis Leno (79), die seit Jahren an fortgeschrittener Demenz leidet, erlebte über drei Jahre hinweg jeden einzelnen Tag, als würde ihr gerade zum ersten Mal gesagt, dass ihre Mutter gestorben ist.
In der US-Sendung „Today“ sprach der 75-jährige Entertainer völlig offen über den emotional schwersten Abschnitt seines Lebens – und über eine Demenzerkrankung, die die Zeit anhält, Erinnerungen löscht und Schmerzen immer wieder neu entfacht.
„Ihre Mutter starb jeden Tag. Jeden. Einzelnen. Tag.“
Jay Leno schildert eine Szene, die ihm bis heute das Herz bricht: „Jeden Morgen wachte sie auf und glaubte, jemand habe heute angerufen, um ihr zu sagen, dass ihre Mutter gestorben sei. Das ging drei Jahre lang so.“
Für Mavis war es jedes Mal ein Schock wie beim ersten Mal. Nicht das stille Erinnern an einen alten Verlust, sondern der brutale, unvermittelte Moment des Begreifens – täglich, wieder und wieder.
„Nicht nur Tränen. Es war, als würde sie die Nachricht zum allerersten Mal erfahren.“, so Leno.
Liebesversprechen, die plötzlich Realität werden
Trotz aller Verzweiflung erzählt Jay Leno mit einer Wärme, die berührt. Er sieht sich nicht als Leidtragenden, sondern als Ehemann, der jetzt jene Versprechen lebt, die man am Anfang einer Ehe leichtfertig ausspricht – in guten wie in schlechten Zeiten.
„Jetzt braucht sie mich wirklich. Und ich mag das. Ich weiß, dass sie es schätzt.“
