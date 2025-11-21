Podestplatz! Maier startet stark in Olympia-Saison

Skeletonfahrer Samuel Maier ist mit einer starken Leistung in die Olympia-Saison gestartet. Der Tiroler fuhr am Freitag beim Weltcup auf der Olympia-Bahn in Cortina d‘Ampezzo auf Rang zwei.
Maier, nach dem ersten Durchgang auf Platz vier, musste sich mit 0,15 Sekunden Rückstand nur dem Briten Matt Weston geschlagen geben. Für den 26-Jährigen war es der fünfte Weltcup-Stockerlplatz in seiner Karriere, zum dritten Mal schaffte er Rang zwei.
Florian Auer fuhr auf Rang 19, Alexander Schlintner auf Platz 24.
