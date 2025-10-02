Stocker drückt beim Thema Migration aufs Tempo

Stocker stellte außerdem klar, dass die Entscheidung über Migration nicht kriminellen Netzwerken überlassen werden dürfe. „Wir müssen selbst bestimmen, wer in unser Land kommt – und nicht Schlepperbanden.“ Der Kanzler verwies dabei auf die jüngsten Massenankünfte von Migranten aus Libyen in Griechenland. Sie seien Beleg dafür, dass Europa dringend enger zusammenarbeiten müsse.