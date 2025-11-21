US-Gesundheitsbehörde streut Zweifel an Impfungen

Autismus ist eine angeborene neuronale Entwicklungsstörung. Fachleute gehen davon aus, dass Vererbung eine wesentliche Rolle spielt. So haben Familien, die bereits ein autistisches Kind haben, ein erhöhtes Risiko, ein weiteres Kind mit Autismus zu bekommen. Auch Schädigungen oder Funktionsstörungen des Gehirns können eine Ursache sein. Mögliche Kennzeichen sind Probleme mit der Sprachentwicklung, mit der sozialen Kommunikation und die Beschäftigung mit Tätigkeiten, die sich immer wiederholen.