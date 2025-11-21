Dolomitenbank-Filialleiter zu Unrecht entlassen

„Entscheidung war zu treffen“

Vonseiten der Dolomitenbank mit Vorstand Hansjörg Mattersberger heißt es in einem Statement: „Auf Grundlage von externen und internen Prüfberichten sowie des weiteren Fortganges war seitens der Bank die gremiale Entscheidung zu treffen, die Entlassung gegenüber Herrn Josef Pichorner auszusprechen.“ Und weiter: „Zu weiteren offenen Entscheidungen steht es uns nicht zu, diese öffentlich zu kommentieren. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird die weitere Vorgangsweise festgelegt.“