Stocker bei EU-Gipfel: Neutral heißt nicht wehrlos

Neben der Verteidigungsbereitschaft beschäftigt die Staats- und Regierungschefs eine zweite Frage: die Finanzierung der Ukraine-Hilfe. Die EU-Kommission schlägt vor, eingefrorene russische Vermögen für einen neuen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro einzusetzen. Bisher dürfen nur die Zinserträge genutzt werden. Für Stocker ist das „eine Möglichkeit“, die Lücke zu füllen, die die USA hinterlassen könnten, sollte Washington seine Unterstützung für Kiew weiter zurückfahren. In den kommenden Monaten, so der Kanzler, müsse Europa „eine stärkere Rolle übernehmen“.