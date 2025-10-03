Causa Pilnacek: Große Aufregung um „Leichenfotos“

Gesperrte „Leichenfotos“

Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der unmittelbar nach dem Leichenfund von Suizid sprach – ein Aspekt, wie er auch in des Journalisten Buch und Doku transportiert wird –, kommt ebenfalls im Film zu Wort. Der Tenor ist eindeutig. Jenen Experten, die Aufdecker und Ex-Politiker Peter Pilz in seinem eigenen Buch zum „Tod des Sektionschefs“ mit Gutachten beauftragte und die die Suizidthese anhand des Obduktionsberichts infrage stellen, wurde der Zugang zu den Fotos verwehrt.