FPÖ bringt jetzt Pilnacek-Ausschuss ins Rollen

FPÖ vermischte Themen

Ursprünglich hatte die FPÖ einen Ausschuss beantragt, der sowohl die Causa um den Tod des ehemaligen Sektionschefs Pilnacek als auch die Corona-Maßnahmen behandeln sollte. Der Geschäftsordnungsausschuss lehnte dies ab, da ein Untersuchungsausschuss einen abgeschlossenen Vorgang behandeln soll und die beiden Themen nicht zusammenpassen. Eine Beschwerde dagegen wurde vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen.