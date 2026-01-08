Wildes Finish! Milan stolpert im Titelrennen

Milan hat im Titelrennen der italienischen Serie A Punkte liegen gelassen. Die Mailänder mussten sich im Heimspiel gegen Genoa am Donnerstag mit einem 1:1 begnügen.
Rafael Leao traf erst in der 92. Minute zum Ausgleich für die Rossoneri, die danach aber noch um den einen Zähler bangen mussten. Nicolae Stanciu ließ in der sechsten Minute der Nachspielzeit eine Überraschung für die Gäste vom Elfmeterpunkt liegen – sein Strafstoß ging über die Latte.
Lorenzo Colombo hatte Genoa nach einer knappen halben Stunde in Führung gebracht, Milans vermeintlicher Ausgleich durch Christian Pulisic in der zweiten Halbzeit zählte dann aufgrund eines Handspiels des Amerikaners nicht. In der Tabelle verpasste Milan die Chance, an Tabellenführer Inter dran zu bleiben. Drei Punkte liegen nun zwischen den Stadtrivalen.
