Unbekannte legten Feuer in katholischer Kirche

Den Berichten nach kam der örtliche Pfarrer am frühen Donnerstagmorgen zu dem Gotteshaus, wo er überraschend auf Feuerwehr und Polizei traf. Ihm zufolge gehen die Einsatzkräfte von einem vorsätzlich gelegten Brand aus. „Es ist traurig, dass dies am Weihnachtstag geschah“, so Atila Zeler mit Blick auf das orthodoxe Fest am Mittwoch.