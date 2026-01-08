Brandanschlag?
Unbekannte legten Feuer in katholischer Kirche
In der nordserbischen Stadt Novi Sad ist es zu einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine katholische Kirche gekommen.
Laut örtlichen Medienberichten legten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag das Feuer an einem Seiteneingang der Kirche Maria Namen. Eine Tür aus dem 19. Jahrhundert wurde dabei beschädigt, verletzt wurde niemand.
Den Berichten nach kam der örtliche Pfarrer am frühen Donnerstagmorgen zu dem Gotteshaus, wo er überraschend auf Feuerwehr und Polizei traf. Ihm zufolge gehen die Einsatzkräfte von einem vorsätzlich gelegten Brand aus. „Es ist traurig, dass dies am Weihnachtstag geschah“, so Atila Zeler mit Blick auf das orthodoxe Fest am Mittwoch.
Katholiken bilden mit fünf Prozent der Bevölkerung eine religiöse Minderheit in Serbien. Sie steht einer serbisch-orthodoxen Gemeinschaft von 85 Prozent gegenüber.
