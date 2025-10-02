Kate Moss ohne BH, Paris Jackson mit Jolie-Moment

Tom Ford hat in Paris seine neueste Kollektion präsentiert – und die Promis ließen sich nicht zweimal bitten und zeigten die wohl einige der aufregendsten Looks der aktuellen Modewoche.
Allen voran sorgte Kate Moss für ein wahres Blitzlichtgewitter. Die 51-Jährige machte ihrem Status als Topmodel alle Ehre und kam im No-Bra-Look zur Schau von Tom Ford.
Moss zeigte viel Haut
Unter dem schwarzen, glitzernden Blazer, den sie mit einer passenden Hose kombinierte, trug Moss nämlich nichts und scheute sich auch nicht, unter dem tiefen Dekolleté viel Haut blitzen zu lassen.
Ihren aufregenden Look komplettierte Moss mit schwarzen High Heels einer nachtblauen Clutch und Sonnenbrillen mit dunkelblauen Gläsern.
Angelina, bist du es?
Doch Moss war nicht die einzige Promi-Beauty, die mit ihrem Auftritt für Furore sorgte, sondern auch Paris Jackson. Die kam in einem schwarzen Kleid mit Mega-Beinschlitz, in dem die Tochter des verstorbenen „King of Pop“ einen wahren Jolie-Moment hinlegte.
Angelina Jolie sorgte 2012 nämlich bei den Oscars mit ihrer Versace-Robe und ihrer kessen Bein-Pose für jede Menge Schlagzeilen.
Für Jackson wurde die Tom-Ford-Show unterdessen zum Familientreffen. Denn auch Tante Janet Jackson ließ sich das Mode-Defilee nicht entgehen.
Promis putzten sich raus
Kylie Jenner setzte hingegen auf ein Kleines Schwarzes mit Spaghetti-Trägern und einen cleanen, sehr eleganten Look. Rita Ora entschied sich für den neuesten Promi-Modetrend und zeigte in ihrer schwarzen Robe ihren nackten Rücken.
Anderson keine Blondine mehr
Für Blitzlichtgewitter sorgte auch Pamela Anderson. Die „Baywatch“-Ikone sah in ihrem schulterfreien Kleid nämlich fantastisch aus. Die ganze Aufmerksamkeit galt aber der neuen Frisur der Schauspielerin.
Denn Anderson hatte sich zuvor still und heimlich von ihrer ikonischen, blonden Haarfarbe getrennt und präsentierte bei der Show von Tom Ford ihre neue, kupferrote Mähne. Ein wahrer Wow-Auftritt!
