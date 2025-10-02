Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Promis bei Tom Ford

Kate Moss ohne BH, Paris Jackson mit Jolie-Moment

Star-Style
02.10.2025 10:35
Jede Menge modische Highlights gab es bei der Schau von Tom Ford in Paris zu sehen.
Jede Menge modische Highlights gab es bei der Schau von Tom Ford in Paris zu sehen.(Bild: Krone KREATIV/Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Tom Ford hat in Paris seine neueste Kollektion präsentiert – und die Promis ließen sich nicht zweimal bitten und zeigten die wohl einige der aufregendsten Looks der aktuellen Modewoche.

0 Kommentare

Allen voran sorgte Kate Moss für ein wahres Blitzlichtgewitter. Die 51-Jährige machte ihrem Status als Topmodel alle Ehre und kam im No-Bra-Look zur Schau von Tom Ford.

Moss zeigte viel Haut
Unter dem schwarzen, glitzernden Blazer, den sie mit einer passenden Hose kombinierte, trug Moss nämlich nichts und scheute sich auch nicht, unter dem tiefen Dekolleté viel Haut blitzen zu lassen. 

Kate Moss verzichtete auf ihren BH und ließ unter dem schwarzen Blazer tief blicken.
Kate Moss verzichtete auf ihren BH und ließ unter dem schwarzen Blazer tief blicken.(Bild: Viennareport)
Kate Moss
Kate Moss(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Ihren aufregenden Look komplettierte Moss mit schwarzen High Heels einer nachtblauen Clutch und Sonnenbrillen mit dunkelblauen Gläsern. 

Angelina, bist du es?
Doch Moss war nicht die einzige Promi-Beauty, die mit ihrem Auftritt für Furore sorgte, sondern auch Paris Jackson. Die kam in einem schwarzen Kleid mit Mega-Beinschlitz, in dem die Tochter des verstorbenen „King of Pop“ einen wahren Jolie-Moment hinlegte.

Angelina Jolie sorgte 2012 nämlich bei den Oscars mit ihrer Versace-Robe und ihrer kessen Bein-Pose für jede Menge Schlagzeilen.

Paris Jacksons Pose erinnerte an jene von Angelina Jolie bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2012.
Paris Jacksons Pose erinnerte an jene von Angelina Jolie bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2012.(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Herzliche Umarmung: Paris Jackson und Janet Jackson
Herzliche Umarmung: Paris Jackson und Janet Jackson(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Für Jackson wurde die Tom-Ford-Show unterdessen zum Familientreffen. Denn auch Tante Janet Jackson ließ sich das Mode-Defilee nicht entgehen. 

Promis putzten sich raus
Kylie Jenner setzte hingegen auf ein Kleines Schwarzes mit Spaghetti-Trägern und einen cleanen, sehr eleganten Look. Rita Ora entschied sich für den neuesten Promi-Modetrend und zeigte in ihrer schwarzen Robe ihren nackten Rücken.

Kylie Jenner legte einen eleganten Auftritt hin.
Kylie Jenner legte einen eleganten Auftritt hin.(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Rita Ora setzte auf ein Rücken-Dekolleté.
Rita Ora setzte auf ein Rücken-Dekolleté.(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Lesen Sie auch:
Pamela Anderson ist keine Blondine mehr! 
Bye, bye, Blond!
Pamela Anderson wagte radikale Haar-Veränderung
02.10.2025
Ein nackter Rücken ...
Paris Jackson: Vorne züchtig, hinten wow!
01.10.2025

Anderson keine Blondine mehr
Für Blitzlichtgewitter sorgte auch Pamela Anderson. Die „Baywatch“-Ikone sah in ihrem schulterfreien Kleid nämlich fantastisch aus. Die ganze Aufmerksamkeit galt aber der neuen Frisur der Schauspielerin.

Pamela Anderson verzauberte nicht nur mit ihrer Robe, sondern auch mit ihrer neuen Haarfarbe.
Pamela Anderson verzauberte nicht nur mit ihrer Robe, sondern auch mit ihrer neuen Haarfarbe.(Bild: Laurent VU / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Denn Anderson hatte sich zuvor still und heimlich von ihrer ikonischen, blonden Haarfarbe getrennt und präsentierte bei der Show von Tom Ford ihre neue, kupferrote Mähne. Ein wahrer Wow-Auftritt!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.922 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
225.306 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1716 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1344 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1164 mal kommentiert
Mehr Star-Style
Promis bei Tom Ford
Kate Moss ohne BH, Paris Jackson mit Jolie-Moment
Ein nackter Rücken ...
Paris Jackson: Vorne züchtig, hinten wow!
Oben hui, unten auch!
Hailey macht Fans mit kessem Look ganz wuschig
Klum, Jenner & Co.
Wow-Dekolletés und tiefe Einblicke am Paris-Runway
Krone Plus Logo
Mit Trachtenmode
Sprung vom Faaker See zur Pariser Modenschau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf