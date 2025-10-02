Vorteilswelt
Ein neues Gesicht

DFB-Kader: Nagelsmann sorgt für eine Überraschung

Fußball International
02.10.2025 10:40
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: GEPA)

Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt für eine Überraschung: Linksverteidiger Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) befindet sich erstmals im DFB-Kader!

Am Donnerstag verkündete Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (10. Oktober) und in Nordirland (13. Oktober).

Hier der Kader im Überblick:

„Das ist unser klares Ziel“
„Zwei Siege – das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen“, betont Nagelsmann. „Auch wenn wir weiterhin auf einige Spieler verzichten müssen, sind wir überzeugt: Unser Kader hat die Qualität, um es besser zu machen als zuletzt.“

Deutschland steht in der WM-Quali unter Druck. Nach zwei Spieltagen liegen unsere Nachbarn mit drei Zählern nur auf Rang drei hinter Leader Slowakei (6 Punkte) und Nordirland (3). Schlusslicht ist Luxemburg (0).

