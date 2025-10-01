Hohe Lebensmittelpreise: Erster Konzern reagiert

„Lebensmittel müssen für alle leistbar sein“

Sollte der restliche Lebensmittelhandel nicht nachziehen, werde sich die SPÖ in der Regierung für Markteingriffe einsetzen, um die Teuerung zu stoppen, kündigt Seltenheim an. „Wir haben gezeigt: Es braucht politischen Druck, damit sich etwas bewegt.“ Die SPÖ schlägt zudem eine Preiskommission, die Preise unter bestimmten Bedingungen festsetzen kann, und die Festlegung maximaler Margen der Produzenten vor. „Lebensmittel sind kein Luxusgut – sie müssen für alle leistbar sein“, so der Bundesgeschäftsführer.