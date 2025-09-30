Wow-Dekolletés und tiefe Einblicke am Paris-Runway

Zum Start der Pariser Modewoche hat es am Montagabend einen wahren Starauflauf am Catwalk gegeben. Allen voran sorgten Heidi Klum, die mit einem wahren Wow-Dekolleté glänzte, und Kendall Jenner, die tiefe Einblicke gewährte, für Aufsehen.
Die 52-Jährige schritt in einem schwarzen, bodenlangen Kleid mit extralangem Beinschlitz und noch tieferem Dekolleté sowie einer großen Blüte bei der Show von L’Oréal Paris über den Laufsteg.
Jenner mit sexy „Blitzer“
Doch Heidi Klum war bei der Catwalk-Show, die vor dem historischen Hotel de Ville in der französischen Hauptstadt unter dem Motto „Liberte, Egalite, Sororite“ stattfand, längst nicht der einzige Hingucker.
Konkurrenz bekam sie unter anderem von Model Kendall Jenner, die in ihrem weißen, semi-transparenten Kleid eine fantastische Figur machte – und für tiefe Einblicke sorgte.
Ebenfalls hot: Schauspielerin Eva Longoria, die ihre Kurven in einem Korsage-Kleid perfekt in Szene setzte.
Ein Hauch von Spitze
Model Cara Delevingne verzauberte das Publikum hingegen in einem Hauch von Spitze, während „Emily in Paris“-Star Philippine Leroy-Beaulieu mit einem Hingucker-Ausschnitt für Staunen sorgte.
Ebenso am Catwalk mit dabei: Schauspielerin Gillian Anderson in einem Wow-Look in Silber, Hollywood-Kollegin Andie Macdowell und „Bridgerton“-Beauty Simone Ashley, die in Gold am Laufsteg funkelte.
Wow-Auftritte von Mirren und Fonda
Dass Schönheit kein Ablaufdatum hat, das bewiesen schlussendlich Oscarpreisträgerin Helen Mirren, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, sowie Jane Fonda.
Während Mirren in einem futuristischen Look aus silbernem Oberteil und schwarzer Hose, zu dem sie schwaze Handschuhe kombinierte, glänzte, zog die 87-jährige Fonda in einem silbernen Glitzerkleid alle Blicke auf sich.
