Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klum, Jenner & Co.

Wow-Dekolletés und tiefe Einblicke am Paris-Runway

Star-Style
30.09.2025 10:12
Heidi Klum zog am Laufsteg von L‘Oréal Paris alle Blicke auf sich.
Heidi Klum zog am Laufsteg von L‘Oréal Paris alle Blicke auf sich.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Zum Start der Pariser Modewoche hat es am Montagabend einen wahren Starauflauf am Catwalk gegeben. Allen voran sorgten Heidi Klum, die mit einem wahren Wow-Dekolleté glänzte, und Kendall Jenner, die tiefe Einblicke gewährte, für Aufsehen.

0 Kommentare

Die 52-Jährige schritt in einem schwarzen, bodenlangen Kleid mit extralangem Beinschlitz und noch tieferem Dekolleté sowie einer großen Blüte bei der Show von L’Oréal Paris über den Laufsteg. 

Jenner mit sexy „Blitzer“
Doch Heidi Klum war bei der Catwalk-Show, die vor dem historischen Hotel de Ville in der französischen Hauptstadt unter dem Motto „Liberte, Egalite, Sororite“ stattfand, längst nicht der einzige Hingucker.

Heidi Klum verzauberte am Laufsteg – ein gelungener Auftritt!
Heidi Klum verzauberte am Laufsteg – ein gelungener Auftritt!(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Die 52-Jährige zeigte oben und untenrum viel Haut.
Die 52-Jährige zeigte oben und untenrum viel Haut.(Bild: Viennareport)

Konkurrenz bekam sie unter anderem von Model Kendall Jenner, die in ihrem weißen, semi-transparenten Kleid eine fantastische Figur machte – und für tiefe Einblicke sorgte.

Ebenfalls hot: Schauspielerin Eva Longoria, die ihre Kurven in einem Korsage-Kleid perfekt in Szene setzte. 

Ebenfalls wow: Kendall Jenner mit Beinschlitz ...
Ebenfalls wow: Kendall Jenner mit Beinschlitz ...(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
... und viel Transparenz.
... und viel Transparenz.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Eva Longoria setzte ihre Kurven in einem Korsagen-Kleid in Szene.
Eva Longoria setzte ihre Kurven in einem Korsagen-Kleid in Szene.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Ein Hauch von Spitze
Model Cara Delevingne verzauberte das Publikum hingegen in einem Hauch von Spitze, während „Emily in Paris“-Star Philippine Leroy-Beaulieu mit einem Hingucker-Ausschnitt für Staunen sorgte.

Cara Delevingne sorgte in einem Spitzenkleid für Furore.
Cara Delevingne sorgte in einem Spitzenkleid für Furore.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Philippine Leroy-Beaulieu trug ein Outfit mit Mega-Ausschnitt.
Philippine Leroy-Beaulieu trug ein Outfit mit Mega-Ausschnitt.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Ebenso am Catwalk mit dabei: Schauspielerin Gillian Anderson in einem Wow-Look in Silber, Hollywood-Kollegin Andie Macdowell und „Bridgerton“-Beauty Simone Ashley, die in Gold am Laufsteg funkelte.

Gillian Anderson
Gillian Anderson(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Andie Macdowell
Andie Macdowell(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Simone Ashley
Simone Ashley(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Wow-Auftritte von Mirren und Fonda
Dass Schönheit kein Ablaufdatum hat, das bewiesen schlussendlich Oscarpreisträgerin Helen Mirren, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, sowie Jane Fonda. 

Helen Mirren bewies: Mit der jüngeren Konkurrenz nimmt sie es noch locker auf.
Helen Mirren bewies: Mit der jüngeren Konkurrenz nimmt sie es noch locker auf.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Die Oscarpreisträgerin kam in einem futuristischen Look in Silbergrau und Schwarz auf den ...
Die Oscarpreisträgerin kam in einem futuristischen Look in Silbergrau und Schwarz auf den Catwalk.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)
Jane Fonda hingegen legte in einem silbernen Paillettenkleid einen furiosen Auftritt am Catwalk ...
Jane Fonda hingegen legte in einem silbernen Paillettenkleid einen furiosen Auftritt am Catwalk hin.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Während Mirren in einem futuristischen Look aus silbernem Oberteil und schwarzer Hose, zu dem sie schwaze Handschuhe kombinierte, glänzte, zog die 87-jährige Fonda in einem silbernen Glitzerkleid alle Blicke auf sich.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
132.820 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
125.778 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
107.693 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1166 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
955 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Mehr Star-Style
Klum, Jenner & Co.
Wow-Dekolletés und tiefe Einblicke am Paris-Runway
Krone Plus Logo
Mit Trachtenmode
Sprung vom Faaker See zur Pariser Modenschau
Emotionaler Abschied
Starauflauf bei Show mit letzten Armani-Kreationen
Mon dieu!
Heidi Klum verführt in Paris in Hauch von Spitze
„Blitzer“ inklusive!
Lourdes Leon zeigt im Cut-out-Kleid viel Haut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf