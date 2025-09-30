Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mit Trachtenmode

Sprung vom Faaker See zur Pariser Modenschau

Kärnten
30.09.2025 08:01
Claudia Hochmüller ist in Kärnten keine Unbekannte.
Claudia Hochmüller ist in Kärnten keine Unbekannte.(Bild: Sarina Dobernig)

Zwischen Louis Vuitton, Prada und Co. mischt sich bei der Pariser Fashion Week auch Kärntner Trachtenmode von Claudia Hochmüller. Mit ihrer Kollektion konnte die 47-Jährige schon in London alle Blicke auf sich ziehen. 

0 Kommentare

Bis 7. Oktober ist Paris mit der Fashion Week wieder die Modehauptstadt der Welt. Und erstmals tritt heute auch eine Designerin aus Kärnten auf: Claudia Hochmüller.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
124.527 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
106.194 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.815 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1444 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1324 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1162 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Mit Trachtenmode
Sprung vom Faaker See zur Pariser Modenschau
Peršmanhof-Vorfall
Umstrittener Einsatz: Neuer Posten für LSE-Chef
Probefahrt zu riskant
Millionen-Bolide steht in Klagenfurt zum Verkauf
„Krone“-Herzensmensch
Wo Nächstenliebe den Motor des Traktors antreibt
„Keine Perspektive“
Gmünd: Stadtchef Jury tritt überraschend zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf