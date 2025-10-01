Vorteilswelt
Ein nackter Rücken ...

Paris Jackson: Vorne züchtig, hinten wow!

Star-Style
01.10.2025 15:45
Paris Jackson stahl Supermodel Cara Delevingne bei der Modenschau von Stella McCartney die Show.
Paris Jackson stahl Supermodel Cara Delevingne bei der Modenschau von Stella McCartney die Show.(Bild: AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

Wow, was für ein Auftritt! Bei der Modenschau von Stella McCartney in Paris war Paris Jackson nicht zu übersehen. Das lag vor allem an ihrem knallroten Dress, das vorne zwar ungewohnt züchtig war, dafür hintenrum eine sexy Überraschung bot.

Frei nach dem Motto: Auch ein nackter Rücken kann entzücken, hatte sich Paris Jackson für ihren Besuch auf der Fashion Week in Paris für ein besonderes Outfit entschieden. Denn während das feuerrote Kleid vorne hochgeschlossen war, war es von hinten schließlich ein wahrer Hingucker.

Viel nackte Haut
Das Rückendekolleté zog sich nämlich bis knapp über den wohlgeformten Po der 27-Jährigen und entblößte daher auch jede Menge nackter Haut und auch einige Tattoos der Tochter von Michael Jackson. 

Paris Jackson setzte dieses Mal auf ein extra tiefes Rückendekolleté.
Paris Jackson setzte dieses Mal auf ein extra tiefes Rückendekolleté.(Bild: JM HAEDRICH / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Die elegante Robe kombiniert Jackson schließlich wie ein wahrer Rockstar – mit schwarzen Plateau-Stiefeln und einer kleinen, schwarzen Handtasche.

Die etwas unordentlich hochgesteckte, blonde Mähne, unter der große, goldene Ohrringe hervorblitzten, verlieh dem ganzen Look zudem einen Hauch von Lässigkeit.

Paris Jackson setzte bei ihrem Kleid auf knalliges Rot und einen aufregenden Schnitt.
Paris Jackson setzte bei ihrem Kleid auf knalliges Rot und einen aufregenden Schnitt.(Bild: Viennareport)

Starauflauf in Paris
Bei diesem Fashion-Hingucker wurden selbst die anderen Stars wie etwa Cara Delevingne, Helen Mirren oder Robin Wright, die wie Jackson zur Schau von Stella McCartney nach Paris gepilgert waren, fast zur Nebensache.

Justin Long und Paris Jackson im Juni 2025
Hochzeit abgeblasen?
Paris Jackson weint „bittere Trennungstränen“
01.08.2025
Klum, Jenner & Co.
Wow-Dekolletés und tiefe Einblicke am Paris-Runway
30.09.2025

In der Front Row nahm die 27-Jährige schließlich neben Sängerin Becky G und der deutschen DJane HorsegiirL, die für ihre charakteristische Pferdemaske bekannt ist, Platz.

