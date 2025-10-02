Lehrerin vergewaltigt: Jugendbande vor Gericht

Ausgangspunkt sei ihre Affäre mit einem ehemaligen Schüler (16) gewesen. Er und sechs seiner Freunde müssen sich nun einem Schöffensenat stellen. Die Vorwürfe sind umfangreich: So sollen die Burschen die Lehrerin gezwungen haben, ihnen Essen zu bestellen, regelrecht ihre Wohnung belagert haben. Aus der sie auch Geld gestohlen haben sollen.