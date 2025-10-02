Vorteilswelt
Prozess ab Oktober

Lehrerin vergewaltigt: Jugendbande vor Gericht

Gericht
02.10.2025 10:53
Die Burschen sollen die Wienerin erpresst und eingeschüchtert haben. Sie traute sich nicht, zur ...
Die Burschen sollen die Wienerin erpresst und eingeschüchtert haben. Sie traute sich nicht, zur Polizei zu gehen.(Bild: Jöchl Martin)

Der nächste erschütternde Missbrauchsfall wird im Wiener Landl verhandelt: Ab 6. Oktober muss eine Jugendbande auf der Anklagebank Platz nehmen – der jüngste Bursche ist gerade einmal 14, der älteste 17 Jahre. Monatelang sollen sie eine junge Lehrerin eingeschüchtert, erpresst und letztlich auch vergewaltigt haben.

Ausgangspunkt sei ihre Affäre mit einem ehemaligen Schüler (16) gewesen. Er und sechs seiner Freunde müssen sich nun einem Schöffensenat stellen. Die Vorwürfe sind umfangreich: So sollen die Burschen die Lehrerin gezwungen haben, ihnen Essen zu bestellen, regelrecht ihre Wohnung belagert haben. Aus der sie auch Geld gestohlen haben sollen.

Gefilmt und erpresst
Das schwerwiegendste Delikt: Die Hauptangeklagten sollen die junge Frau unter Drogen gesetzt und schließlich vergewaltigt haben. Mit Aufnahmen dieses mutmaßlichen Sexualdelikts hätten sie die Ende 20-Jährige dann erpresst. Beinahe ein Jahr ging ihr Martyrium – bis ihre Wohnung völlig ausbrannte. Auch das wirft die Staatsanwaltschaft den Jugendlichen vor.

Vier Verhandlungstage sind in dem Prozess angesetzt, von denen wohl viel wegen des Vorwurfs eines Sexualdelikts unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Auch ein psychiatrischer Sachverständiger wird im Laufe der Hauptverhandlung zu Wort kommen.

Die junge Pädagogin traute sich lange nicht zur Polizei zu gehen.
Vergewaltigung mit psychischen Dauerfolgen
Ein Urteil ist am 20. Oktober geplant. Den zwei Hauptangeklagten, sie waren zum Tatzeitpunkt erst 14 beziehungsweise 17 Jahre alt, werden sieben bzw. acht Delikte vorgeworfen – das gravierendste ist Vergewaltigung mit psychischen Dauerfolgen. Ihnen drohen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.

Sophie Pratschner
