Hailey macht Fans mit kessem Look ganz wuschig

Oben hui, unten auch! So oder so ähnlich lautete wohl das Motto von Hailey Biebers aktuellem Outfit. Die Model-Schönheit zeigte sich auf Instagram nämlich im mehr als knappen Seiden-Mini-Jumpsuit, der obenrum zudem nur aus Spitze bestand. Ein Teilchen, das die meisten wohl nur im Schlafzimmer tragen!