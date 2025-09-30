Hailey macht Fans mit kessem Look ganz wuschig

Hailey Bieber weiß, wie sie ihre Fans erfreut: Die Ehefrau von Ex-Teeniestar Justin Bieber zeigte sich jetzt in einem sehr kessen Look auf Instagram. Da kommt sogar Paris Hilton ins Schwärmen ...
Oben hui, unten auch! So oder so ähnlich lautete wohl das Motto von Hailey Biebers aktuellem Outfit. Die Model-Schönheit zeigte sich auf Instagram nämlich im mehr als knappen Seiden-Mini-Jumpsuit, der obenrum zudem nur aus Spitze bestand. Ein Teilchen, das die meisten wohl nur im Schlafzimmer tragen!
„Jacks Mutter hat es drauf“
Doch Hailey kümmert‘s nicht, sie treibt den Sexy-Faktor sogar noch weiter nach oben und schiebt für ihre Insta-Pose das Stückchen Stoff kess über ihren Po. Dass da die Fans ins Schwitzen kamen, versteht sich fast von selbst!
Auf Instagram überschlugen sich daher auch die Kommentare. Und selbst den Promis blieb bei diesem Bild wohl das Frühstück im Halse stecken. „Das ist heiß“, schrieb Paris Hilton, und postete zudem ein Flammen-Emoji in die Kommentarspalte.
„Jacks Mutter hat es drauf“, witzelte Gigi Hadid über ihre Model-Freundin. Und Kylie Jenner meinte kurz und knapp: „Okay, Shit.“
Hailey musste Look „entschärfen“
Der kesse Einteiler stammte übrigens vom Luxuslabel Saint Laurent. Bieber trug diesen auch am Montagabend auch zur Fashion Show der Marke, allerdings in der „entschärften“ Version – mit einer lässigen Windbreaker-Jacke. Diese ließ zumindest obenrum den Hauch von Nichts ein wenig züchtiger erscheinen .
Und statt kniehoher Stiefel trug Bieber in der Front Row orange Mules mit Absatz. Eine dunkle Sonnenbrille sorgte schließlich für den letzten Schliff.
Kommentare
