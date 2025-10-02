Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bye, bye, Blond!

Pamela Anderson wagte radikale Haar-Veränderung

Society International
02.10.2025 07:51
Pamela Anderson ist keine Blondine mehr!
Pamela Anderson ist keine Blondine mehr!(Bild: Viennareport)

Jahrzehntelang war die blonde Mähne ihr Markenzeichen, doch jetzt hat Pamela Anderson eine radikale Veränderung gewagt. Die Schauspielerin zeigte sich auf der Pariser Fashion Week nämlich mit komplett neuem Look – und ist damit fast nicht wiederzuerkennen!

0 Kommentare

Bei der Modenschau von Tom Ford in Paris mussten Fans und Fotografen wohl zweimal hinschauen, um Pamela Anderson zu erkennen. Denn die legendäre „Baywatch“-Rettungsschwimmerin hat sich still und heimlich von ihrer blonden Mähne getrennt. Eine Haarfarbe, der sie während ihrer gesamten Karriere treu geblieben war.

Starfriseur kreierte neuen Look
Doch jetzt schien für die 58-Jährige offensichtlich Zeit für eine (haarige) Veränderung! Denn das Hellblond ist nun der Trendfarbe Kupferrot gewichen.  Wie es heißt, sei der Pariser Starfriseur John Nollet für den komplett neuen Look der nunmehr Ex-Blondine verantwortlich.

Pamela Anderson bei der Ankunft zur Tom-Ford-Schau in Paris
Pamela Anderson bei der Ankunft zur Tom-Ford-Schau in Paris(Bild: Viennareport)

Ihre fransige Bob-Frisur stylte Anderson an diesem Tag ganz lässig nach hinten gegelt. Ein perfekter Kontrast zu dem schwarzen, schulterfreien Kleid von Tom Ford, in das die Schauspielerin für die Fashion Show des Designers geschlüpft war. 

„Neues Level an Sexyness“
Auf Instagram veröffentlichte Anderson schließlich mehrere Fotos, auf denen nicht nur ihre neue Frisur, sondern auch ihr Fashion-Week-Look zu sehen ist.  

Hier können Sie sich durch die Bildergalerie von Pamela Anderson klicken:

Und was sagten die Fans zum Umstyling der „Baywatch“-Ikone? Die waren hellauf begeistert! „Ich bin so besessen. Du bist eine wahre Inspiration“, schwärmte ein Anhänger. „Coole, frische Frisur. Ich liebe sie an dir“, ergänzte ein anderer. Und noch einer stellte fest: „Das Haar ist ein ganz neues Level an Sexyness.“

Lesen Sie auch:
Die Chemie stimmt – offenbar nicht nur auf der Leinwand.
Insider packt aus
Liam Neeson & Pam Anderson sind wirklich ein Paar!
30.07.2025
„Nicht besonders sexy“
Pamela Anderson: Kein Fan von Status als Sexsymbol
08.07.2025

Die neue Haarfarbe ist übrigens nicht die erste Styling-Transformation, die Pamela Anderson in den letzten Jahren durchmacht hat. Denn schon seit einiger Zeit verzichtet die ehemalige „Playboy“-Beauty auch komplett auf Make-up – selbst bei großen Auftritten am Red Carpet.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Pamela Anderson
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.384 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
224.509 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
179.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1714 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1339 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Society International
Bye, bye, Blond!
Pamela Anderson wagte radikale Haar-Veränderung
„Nur der Anfang!“
Klum gewährt ersten Blick auf ihr Halloween-Kostüm
Hatte zwei Identitäten
Trauer in Musikszene: Jungstar Frasnelli ist tot
60 & so verdammt sexy!
Liz Hurley enthüllt Geheimnis ihrer Bikini-Kurven
Brisanter Ehevertrag
Millionen für Keith Urban dank „Kokain-Klausel“?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf