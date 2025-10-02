Pamela Anderson wagte radikale Haar-Veränderung

Jahrzehntelang war die blonde Mähne ihr Markenzeichen, doch jetzt hat Pamela Anderson eine radikale Veränderung gewagt. Die Schauspielerin zeigte sich auf der Pariser Fashion Week nämlich mit komplett neuem Look – und ist damit fast nicht wiederzuerkennen!
Bei der Modenschau von Tom Ford in Paris mussten Fans und Fotografen wohl zweimal hinschauen, um Pamela Anderson zu erkennen. Denn die legendäre „Baywatch“-Rettungsschwimmerin hat sich still und heimlich von ihrer blonden Mähne getrennt. Eine Haarfarbe, der sie während ihrer gesamten Karriere treu geblieben war.
Starfriseur kreierte neuen Look
Doch jetzt schien für die 58-Jährige offensichtlich Zeit für eine (haarige) Veränderung! Denn das Hellblond ist nun der Trendfarbe Kupferrot gewichen. Wie es heißt, sei der Pariser Starfriseur John Nollet für den komplett neuen Look der nunmehr Ex-Blondine verantwortlich.
Ihre fransige Bob-Frisur stylte Anderson an diesem Tag ganz lässig nach hinten gegelt. Ein perfekter Kontrast zu dem schwarzen, schulterfreien Kleid von Tom Ford, in das die Schauspielerin für die Fashion Show des Designers geschlüpft war.
„Neues Level an Sexyness“
Auf Instagram veröffentlichte Anderson schließlich mehrere Fotos, auf denen nicht nur ihre neue Frisur, sondern auch ihr Fashion-Week-Look zu sehen ist.
Hier können Sie sich durch die Bildergalerie von Pamela Anderson klicken:
Und was sagten die Fans zum Umstyling der „Baywatch“-Ikone? Die waren hellauf begeistert! „Ich bin so besessen. Du bist eine wahre Inspiration“, schwärmte ein Anhänger. „Coole, frische Frisur. Ich liebe sie an dir“, ergänzte ein anderer. Und noch einer stellte fest: „Das Haar ist ein ganz neues Level an Sexyness.“
Die neue Haarfarbe ist übrigens nicht die erste Styling-Transformation, die Pamela Anderson in den letzten Jahren durchmacht hat. Denn schon seit einiger Zeit verzichtet die ehemalige „Playboy“-Beauty auch komplett auf Make-up – selbst bei großen Auftritten am Red Carpet.
