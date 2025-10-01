Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“

Das Sozialministerium hat beim Verfassungsschutz ein Gutachten in Auftrag gegeben und das kommt zum Entschluss, dass dieses Vorhaben nicht zulässig ist. Kurz zusammengefasst: Das Geplante widerspricht sowohl EU-Recht als auch unserer Verfassung, wie auch der Sozialrechtsexperte Walter Pfeil urteilt. Ein Rohrkrepierer.

Wir sind jetzt am Verhandeln. Ganz ehrlich, dieses Gutachten hat als Grundlage gedient und war aus meiner Sicht zur Vertraulichkeit gedacht. Was mich wirklich mit Sorgen befüllt hat, ist die Tatsache, dass dann gesagt wurde, auch Österreicher müssen in die Integrationskurse gehen. Also nein, das passiert wirklich nicht.