Deutscher Feiertag: ASFINAG warnt vor großen Staus

Auch Baustellen starten

Ab 6. Oktober startet die ASFINAG zudem mit geplanten Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke, die bis 17. Oktober dauern sollen. Tagsüber steht dann jeweils nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Die Hauptarbeiten erfolgen nachts, dafür gilt ein zusätzliches Lkw-Fahrverbot. Die Baumaßnahmen sollen sicherstellen, dass die Brücke an verkehrsreichen Tagen weiterhin zweispurig befahrbar bleibt.