Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geduldsprobe steht an

Deutscher Feiertag: ASFINAG warnt vor großen Staus

Österreich
02.10.2025 10:27
Besonders die Nord-Süd-Routen müssen sich auf viel Verkehr am Wochenende einstellen.
Besonders die Nord-Süd-Routen müssen sich auf viel Verkehr am Wochenende einstellen.(Bild: Birbaumer Christof)

Der „Tag der Deutschen Einheit“ wird wohl auf den Straßen in Österreich zur Geduldsprobe. Die ASFINAG warnt vor massivem Reiseverkehr auf allen wichtigen Nord-Süd-Routen. Doch das ist nicht alles – auch ein Zivilschutzalarm und ein Fußballspiel sorgen am verlängerten Wochenende für zusätzliche Herausforderungen.

0 Kommentare

Aufgrund des verlängerten Wochenendes in Deutschland rechnet die ASFINAG mit besonders hohem Verkehrsaufkommen auf den Nord-Süd-Routen, vor allem auf der A9 Pyhrnautobahn, der A 10 Tauernautobahn, der A12 Inntalautobahn und der A13 Brennerautobahn.

Gleich mehrere Engpässe
Engpässe sind laut Prognose an Mautstellen und Grenzkontrollen zu erwarten – unter anderem bei St. Michael im Lungau (A10), vor dem Karawankentunnel (A11), im Inntal rund um Innsbruck sowie vor der Luegbrücke (A13) nahe der italienischen Grenze.

Auch Baustellen starten
Ab 6. Oktober startet die ASFINAG zudem mit geplanten Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke, die bis 17. Oktober dauern sollen. Tagsüber steht dann jeweils nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Die Hauptarbeiten erfolgen nachts, dafür gilt ein zusätzliches Lkw-Fahrverbot. Die Baumaßnahmen sollen sicherstellen, dass die Brücke an verkehrsreichen Tagen weiterhin zweispurig befahrbar bleibt.

Warnmeldung auf allen Handys
Auch abseits der Autobahnen ist am Wochenende einiges los:
Am Samstag, 4. Oktober, wird der jährliche Zivilschutzprobealarm durchgeführt. Dabei wird das neue Bevölkerungswarnsystem AT-Alert getestet. Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr erfolgen zwei Testaussendungen – eine durch die Bundeswarnzentrale, eine durch die jeweiligen Landeswarnzentralen.

Alle empfangsbereiten Handys erhalten eine Warnmeldung mit lautem Signalton, der auch bei aktiviertem „Nicht stören“-Modus ausgelöst wird.

Und schließlich steht auch der Fußball im Fokus: Am Donnerstag, 9. Oktober, trifft das österreichische Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf San Marino (Anpfiff: 20.45 Uhr). Im Umfeld des Stadions sowie an den Autobahnanschlussstellen ist mit Verkehrsbehinderungen vor und nach dem Spiel zu rechnen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.922 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
225.306 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1716 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1344 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1164 mal kommentiert
Mehr Österreich
Geduldsprobe steht an
Deutscher Feiertag: ASFINAG warnt vor großen Staus
Liftanlage am Katschi
44 Gondeln sorgen für windfreie Fahrt aufs Aineck
Aus für Lagerhäuser
„Jetzt ist kein Geschäft mehr zu Fuß erreichbar“
Glimpflicher Ausgang
Unfall in Graz: Lkw-Anhänger kippte auf Kleinwagen
Sechsfachjackpot
Lotto: Burgenländer gewinnt 7,8 Millionen Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf