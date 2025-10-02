Deutscher Feiertag: ASFINAG warnt vor großen Staus

Der „Tag der Deutschen Einheit“ wird wohl auf den Straßen in Österreich zur Geduldsprobe. Die ASFINAG warnt vor massivem Reiseverkehr auf allen wichtigen Nord-Süd-Routen. Doch das ist nicht alles – auch ein Zivilschutzalarm und ein Fußballspiel sorgen am verlängerten Wochenende für zusätzliche Herausforderungen.
Aufgrund des verlängerten Wochenendes in Deutschland rechnet die ASFINAG mit besonders hohem Verkehrsaufkommen auf den Nord-Süd-Routen, vor allem auf der A9 Pyhrnautobahn, der A 10 Tauernautobahn, der A12 Inntalautobahn und der A13 Brennerautobahn.
Gleich mehrere Engpässe
Engpässe sind laut Prognose an Mautstellen und Grenzkontrollen zu erwarten – unter anderem bei St. Michael im Lungau (A10), vor dem Karawankentunnel (A11), im Inntal rund um Innsbruck sowie vor der Luegbrücke (A13) nahe der italienischen Grenze.
Auch Baustellen starten
Ab 6. Oktober startet die ASFINAG zudem mit geplanten Fahrbahnsanierungen auf der Luegbrücke, die bis 17. Oktober dauern sollen. Tagsüber steht dann jeweils nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Die Hauptarbeiten erfolgen nachts, dafür gilt ein zusätzliches Lkw-Fahrverbot. Die Baumaßnahmen sollen sicherstellen, dass die Brücke an verkehrsreichen Tagen weiterhin zweispurig befahrbar bleibt.
Warnmeldung auf allen Handys
Auch abseits der Autobahnen ist am Wochenende einiges los:
Am Samstag, 4. Oktober, wird der jährliche Zivilschutzprobealarm durchgeführt. Dabei wird das neue Bevölkerungswarnsystem AT-Alert getestet. Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr erfolgen zwei Testaussendungen – eine durch die Bundeswarnzentrale, eine durch die jeweiligen Landeswarnzentralen.
Alle empfangsbereiten Handys erhalten eine Warnmeldung mit lautem Signalton, der auch bei aktiviertem „Nicht stören“-Modus ausgelöst wird.
Und schließlich steht auch der Fußball im Fokus: Am Donnerstag, 9. Oktober, trifft das österreichische Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf San Marino (Anpfiff: 20.45 Uhr). Im Umfeld des Stadions sowie an den Autobahnanschlussstellen ist mit Verkehrsbehinderungen vor und nach dem Spiel zu rechnen.
