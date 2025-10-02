Mann mit 5,24 Promille auf Parkplatz aufgefunden

Messung korrekt, Gerät funktionierte tadellos

Nachdem das Gerät den Promillewert ausgespuckt hatte, staunten die Beamten nicht schlecht. 5,24 Promille werden auch von erfahrenen Verkehrspolizisten wohl nur sehr selten gemessen. Zur Sicherheit wurde das Gerät daher auf einen Defekt überprüft. Doch die Messung war korrekt, das Gerät in bester Ordnung.

Mann ins Spital gebracht

Rettungskräfte brachten den Mann anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ob ihn eine Anzeige erwartet, ist unklar. Noch wurde kein Zeuge gefunden, der bestätigen könnte, dass der Betrunkene versucht hatte, seinen Wagen zu starten.