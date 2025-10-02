Alkomattest korrekt
Mann mit 5,24 Promille auf Parkplatz aufgefunden
Die meisten Menschen sind mit 5,24 Promille wohl bewegungsunfähig, besinnungslos oder längst in gesundheitlich äußerst kritischem Zustand. Doch ein 29-Jähriger aus Bayern war nach einer ausgedehnten Zechtour trotz seiner hochgradigen Alkoholisierung noch dazu imstande, zu seinem Wagen zurückzufinden.
Was geschehen war: Passanten fanden den verwirrt und hilflos wirkenden Mann am Mittwoch in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg auf einem Parkplatz und wählten sofort den Notruf.
Die alarmierten Beamten begriffen sehr bald, dass sie es trotz des erst frühen Nachmittags mit einem hochgradig alkoholisierten Mann zu tun hatten. Dieser zeigte sich entgegenkommend, wehrte sich nicht und ließ sich ohne Drängen zu einem Atemalkoholtest überreden.
Messung korrekt, Gerät funktionierte tadellos
Nachdem das Gerät den Promillewert ausgespuckt hatte, staunten die Beamten nicht schlecht. 5,24 Promille werden auch von erfahrenen Verkehrspolizisten wohl nur sehr selten gemessen. Zur Sicherheit wurde das Gerät daher auf einen Defekt überprüft. Doch die Messung war korrekt, das Gerät in bester Ordnung.
Mann ins Spital gebracht
Rettungskräfte brachten den Mann anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ob ihn eine Anzeige erwartet, ist unklar. Noch wurde kein Zeuge gefunden, der bestätigen könnte, dass der Betrunkene versucht hatte, seinen Wagen zu starten.
Möglich ist, dass die „Schnapsdrossel“ nicht auf dem kalten Asphalt, sondern auf der etwas bequemeren Rückbank seinen Rausch ausschlafen wollte. Er selbst wird wohl keine konkreten Erinnerungen mehr an das Erlebte haben und kaum Auskünfte geben können ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.