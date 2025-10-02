Nicht alle Boote gestoppt: „Mission geht weiter“

„Sie sind entschlossen. Sie sind motiviert und tun alles in ihrer Macht Stehende, um die Belagerung bis zum frühen Morgen zu durchbrechen“, heißt es in einem Beitrag, der auf der Kurznachrichtenplattform X geteilt wurde (siehe unten). Das Abfangen erfolgte nach Angaben der internationalen Aktivistengruppe am Mittwochabend. Sie bezeichneten das Vorgehen als „illegal“, die Schiffe hätten sich in „internationalen Gewässern“ befunden.