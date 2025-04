Meta will öffentliche Posts für KI-Training nutzen

Eine Stellungnahme der EU-Kommission lag zunächst nicht vor. Der Konzern von Mark Zuckerberg hatte Meta AI 2023 in den USA gestartet. Die Einführung in Europa stieß wegen der strengeren EU-Vorschriften zu Datenschutz und Transparenz auf Hindernisse. Eine für Juni 2024 geplante Einführung wurde verschoben, die Technologie kam dann im vergangenen Monat in Europa an.