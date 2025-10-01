Gleich 11 Schafe auf einmal nahe Siedlung gerissen

Für Gander ist klar, dass Viehwirtschaft und Wolf nicht kombinierbar sind: „Es geht nicht, dass wir das ganze Jahr auf die Tiere aufpassen und der Wolf in einer Nacht in so einem Ausmaß zuschlägt.“ Er habe nichts gegen den Wolf, fordert die Politik aber auf, zu handeln. Erschreckend sei die Tatsache, dass im heurigen Sommer keines seiner rund 90 Schafe auf der Alm abhandengekommen sei. Jetzt, knapp 300 Meter von einer Wohnsiedlung entfernt, gleich elf Tiere auf einmal.