Ein Abend in Erinnerung an Martin „Soberl“ Sobotka

Musik als lebendige Erinnerung

Monti Beton, seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der österreichischen Musikszene, ist weit mehr als eine Coverband. Ihre Konzerte sind legendäre Stimmungsfeste, die durch ihre Vielseitigkeit und Spielfreude begeistern. Dass Monti Beton diesen Abend musikalisch gestaltet, unterstreicht den besonderen Charakter der Veranstaltung: Es geht um das Erinnern, aber auch um das Weitertragen jener Energie, die Soberl selbst so sehr verkörperte.