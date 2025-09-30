Ein Abend in Erinnerung an Martin „Soberl“ Sobotka

Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Martin „Soberl“ Sobotka hat viele Menschen tief berührt. Mit ihm verliert die heimische Musikszene und auch die Wiener Kaiser Wiesn eine unverwechselbare Stimme und ein großes Herz. Statt des ursprünglich geplanten Konzerts von Wiener Wahnsinn findet daher am 2. Oktober 2025 im Wiesbauer Zelt ein besonderes „In Memoriam“ statt.
45 Minuten lang werden Songs und Videoaufnahmen an die Musik, Energie und Leidenschaft erinnern, die Martin Sobotka und die Band Wiener Wahnsinn so einzigartig gemacht haben. Im Anschluss wird die Kultformation Monti Beton mit einem Gastauftritt von Johann K. die Bühne übernehmen und den Abend musikalisch fortführen – ganz im Geiste einer Feier des Lebens, der Freundschaft und der Musik.
Musik als lebendige Erinnerung
Monti Beton, seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der österreichischen Musikszene, ist weit mehr als eine Coverband. Ihre Konzerte sind legendäre Stimmungsfeste, die durch ihre Vielseitigkeit und Spielfreude begeistern. Dass Monti Beton diesen Abend musikalisch gestaltet, unterstreicht den besonderen Charakter der Veranstaltung: Es geht um das Erinnern, aber auch um das Weitertragen jener Energie, die Soberl selbst so sehr verkörperte.
Monti Beton & „Johann K.“ in Memoriam Martin „Soberl“ Sobotka
📅 Donnerstag, 2. Oktober
📍 Wiesbauer- Zelt, Kaiserwiesn, Prater
