Dreifachmord gestreamt: Proteste gegen Drogenmafia

Der Minister meldete zunächst vier Festnahmen. Am Freitag (Ortszeit) gab das Sicherheitsministerium die Festnahme eines fünften Verdächtigen bekannt. Die Polizei sei auf den Instagram-Kanal aufmerksam geworden, nachdem einer der Festgenommenen ihn im Verhör preisgegeben habe, sagte Alonso. Der Anführer der Bande habe während der Folter an den Frauen gesagt: „Das passiert mit denen, die mir Drogen stehlen.“