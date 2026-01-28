Ski-Wirbel: „Muss nicht wegen jeder Piste jammern“

„Natürlich war es sehr knackig, aber …“

Gelassener sah es Marco Schwarz. Seinen achten Platz, mit dem er zwar bester Österreicher, aber nicht zufrieden war, wollte er nicht mit dem Pistenzustand begründen. „Natürlich war es sehr knackig, aber das ist ein Outdoor-Sport. Da kann einmal so etwas auch passieren. Ich glaube nicht, dass man jetzt wegen jeder Piste jammern muss.“