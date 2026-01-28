Serienbetrüger nach Monaten in Wien geschnappt

Monatelang soll ein 45-jähriger Wiener dutzende Menschen betrogen haben – jetzt klickten jedoch für ihn die Handschellen. Nach intensiven Ermittlungen nahm das Landeskriminalamt den bereits Amtsbekannten am 22. Jänner in einem Hostel in Wien-Favoriten fest. Der Mann versuchte noch über ein Fenster und ein Baugerüst zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten rechtzeitig gestoppt.
Der Verdächtige soll zwischen Herbst 2024 und Anfang 2025 in mindestens 15 Fällen Wohnungen zur Miete angeboten haben, die es jedoch überhaupt nicht gab. Anzahlungen, Kautionen und Mieten kassierte er im Voraus. Dabei ist ein Schaden von rund 38.000 Euro entstanden.
Gab sich als Mitarbeiter aus
Doch damit nicht genug: In weiteren 45 Fällen soll sich der Mann als Mitarbeiter einer Installations- oder Malerfirma ausgegeben haben. Vor allem ältere Menschen versuchte er mit angeblichen Notfällen wie Wasserschäden unter Druck zu setzen. Dabei verlangte er ausschließlich Barzahlungen. Manche Opfer begleitete er sogar persönlich zur Bank. Gesamtschaden hier: etwa 28.000 Euro.
Schmuck sichergestellt
Bei der Einvernahme zeigte sich der 45-Jährige geständig. Drogensucht und Geldnot hatte er bei der Polizei als Motiv angegeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Sichergestellter Schmuck konnte inzwischen einem 90-jährigen Opfer zurückgegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.