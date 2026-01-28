Serienbetrüger nach Monaten in Wien geschnappt

Gab sich als Mitarbeiter aus

Doch damit nicht genug: In weiteren 45 Fällen soll sich der Mann als Mitarbeiter einer Installations- oder Malerfirma ausgegeben haben. Vor allem ältere Menschen versuchte er mit angeblichen Notfällen wie Wasserschäden unter Druck zu setzen. Dabei verlangte er ausschließlich Barzahlungen. Manche Opfer begleitete er sogar persönlich zur Bank. Gesamtschaden hier: etwa 28.000 Euro.