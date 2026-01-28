Brand in Courchevel
Wieder Flammen in Luxus-Skiort: Hotels evakuiert
Erneut hält ein verheerender Brand einen Luxus-Skiort in Angst. Diesmal traf es Courchevel in den französischen Alpen. Zwei Fünf-Sterne-Hotels wurden evakuiert.
Im Internet verbreiteten sich Videos, die große Flammen und Rauchwolken unter den Dächern zeigen. Etwa 60 Feuerwehrleute mit 50 Fahrzeugen waren vor Ort. „Der Einsatz ist heikel: Das Dach ist schwer zugänglich“, sagte Feuerwehrsprecher Fabrice Terrien dem Sender LCI. Die Löscharbeiten waren am Mittwochvormittag noch im Gange.
Mehr als 260 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie die Gendarmerie am Mittwoch mitteilte. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben. Bei den betroffenen Luxushotels handelt es sich um mehrstöckige, verschachtelte Holz-Chalets. Der Brand war am Dienstagabend im Hotel Les Grandes Alpes ausgebrochen. Die betroffenen Gäste wurden in anderen Hotels untergebracht.
Erinnerungen an Crans-Montana
Der Vorfall ruft Erinnerungen an die Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana wach. Dort war es in der Silvesternacht zu einem Brand gekommen, bei der 40 Menschen ums Leben kamen, die Hälfte davon Minderjährige. Die Ermittler vermuten, dass die Katastrophe durch Feuerwerksfontänen ausgelöst wurde, die zu nahe an die mit Schaumstoff verkleidete Decke gehalten wurden.
