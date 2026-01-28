Wieder Flammen in Luxus-Skiort: Hotels evakuiert

Erinnerungen an Crans-Montana

Der Vorfall ruft Erinnerungen an die Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana wach. Dort war es in der Silvesternacht zu einem Brand gekommen, bei der 40 Menschen ums Leben kamen, die Hälfte davon Minderjährige. Die Ermittler vermuten, dass die Katastrophe durch Feuerwerksfontänen ausgelöst wurde, die zu nahe an die mit Schaumstoff verkleidete Decke gehalten wurden.