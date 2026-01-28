Vorteilswelt
Heimpleite

Kaspers Red Wings unterliegen Los Angeles Kings

Eishockey
28.01.2026 11:28
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ohne Punkt ist am Dienstag (Ortszeit) Marco Kasper im Einsatz für Detroit geblieben. Die Red Wings unterlagen in der National Hockey League (NHL) zuhause den Los Angeles Kings mit 1:3.

0 Kommentare

Kasper-Kollege Patrick Kane durfte sich dennoch über eine Rekordmarke freuen. Mit seinem 1.374. Punkt ist er nun gemeinsam mit Mike Modano in Bezug auf in den USA geborene Spieler der Topmann.

