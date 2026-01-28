Rauch drang aus Keller: Alarm in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Den alarmierten Einsatzkräften sei es gelungen, das Feuer rasch zu lokalisieren und zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt – die Erhebungen der Polizei seien dazu im Gange. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr dürfte Schlimmeres verhindert worden sein.