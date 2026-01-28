Vorteilswelt
Bewohner in Sicherheit

Rauch drang aus Keller: Alarm in Mehrfamilienhaus

Tirol
28.01.2026 10:36
Die Feuerwehr brachte die Situation rasch unter Kontrolle.
Die Feuerwehr brachte die Situation rasch unter Kontrolle.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feuerwehreinsatz Dienstagabend in Schwoich im Tiroler Bezirk Kufstein: Im Keller eines Mehrfamilienhauses war plötzlich ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen – die Ursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

0 Kommentare

Gegen 18 Uhr sei der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses in Schwoich plötzlich ausgebrochen. „Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten das Gebäude eigenständig verlassen“, heißt es vonseiten der Polizei.

Im Keller war der Brand ausgebrochen.
Im Keller war der Brand ausgebrochen.(Bild: ZOOM Tirol)

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Den alarmierten Einsatzkräften sei es gelungen, das Feuer rasch zu lokalisieren und zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt – die Erhebungen der Polizei seien dazu im Gange. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr dürfte Schlimmeres verhindert worden sein.

Rund 60 Einsatzkräfte vor Ort
Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schwoich und die Stadtfeuerwehr Kufstein mit insgesamt rund 60 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen.

Tirol

