Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Live übertragen

Dreifachmord auf Instagram schockt Argentinien

Web
26.09.2025 12:36
Nach Bekanntwerden der Morde kam es im Wohnort der Frauen zu einer spontanen Demonstration.
Nach Bekanntwerden der Morde kam es im Wohnort der Frauen zu einer spontanen Demonstration.(Bild: EPA/Adan Gonzalez)

Ein live auf einem privaten Instagram-Kanal übertragener Dreifachmord an Frauen schockt Argentinien. Sie seien gefoltert und getötet worden – und das Geschehen sei auf dem Instagram-Kanal von 45 Mitgliedern live verfolgt worden, so die Polizei. Hinter den Morden werden Drogenbanden vermutet.

0 Kommentare

Die Leichen der Opfer seien in einem Vorort von Buenos Aires entdeckt worden, erklärte die Polizei. Es handle sich um eine 15-Jährige und zwei 20-Jährige. „Sie tappten in die Falle einer transnationalen Drogenbande“, erklärte der Sicherheitsminister für die Provinz Buenos Aires, Javier Alonso.

Die jungen Frauen hätten offenbar für einen angeblichen Verstoß gegen den Kodex der Bande „bestraft“ werden sollen – und die Live-Übertragung habe als Warnung für andere Mitglieder gedient.

„Das passiert mit denen, die mir Drogen stehlen“
Der Minister meldete zunächst vier Festnahmen. Lokale Medien berichteten am Donnerstag (Ortszeit), die Zahl der Verhafteten sei auf zwölf gestiegen. Die Polizei sei auf den Instagram-Kanal aufmerksam geworden, nachdem einer der Festgenommenen ihn im Verhör preisgegeben habe, sagte Alonso. Der Anführer der Bande habe während der Folter gesagt: „Das passiert mit denen, die mir Drogen stehlen.“

Nach Bekanntwerden der Morde kam es im Wohnort der Frauen zu einer spontanen Demonstration mehrerer Dutzend Menschen. Politische und soziale Organisationen riefen für Sonntag zu einem Protestmarsch auf. Dieser soll unter dem Motto stehen: „Es gibt keine guten oder bösen Opfer, nur Femizide. Kein Leben ist entbehrlich.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Erstes Gameplay
Housemarque zeigt sein neues Action-Game „Saros“
Von sportiv bis elegant: Huaweis Watch GT6 Pro zeigt sich stilsicher.
Krone Plus Logo
Smartwatch im Test
Watch GT6 Pro: Kann Huawei den Vorsprung ausbauen?
Meta-Chef Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der neuen smarten Brille.
Steuerung per Armband
Meta zeigt smarte Brille mit integriertem Display
Für eine Renndrohne gelten andere Regeln als für fliegende Kameras.
Krone Plus Logo
Die Technik im Detail
Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!
Einfach zu teuer: Die Virtual-Reality-Brille Vision Pro war der größte Apple-Flop der jüngeren ...
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.461 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.158 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1368 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Web
Live übertragen
Dreifachmord auf Instagram schockt Argentinien
„Leute fallen runter“
Reinhold Messner warnt vor Berg-Influencern
Neu ab 9. Oktober
Banküberweisungen: Echtzeitzahlung wird Standard
Desinformation
Mangelnde Inhaltskontrolle: Meta droht EU-Strafe
„Kein Eingeständnis“
Amazon legt Prime-Streit mit Milliardenzahlung bei

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf