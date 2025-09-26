Dreifachmord auf Instagram schockt Argentinien

„Das passiert mit denen, die mir Drogen stehlen“

Der Minister meldete zunächst vier Festnahmen. Lokale Medien berichteten am Donnerstag (Ortszeit), die Zahl der Verhafteten sei auf zwölf gestiegen. Die Polizei sei auf den Instagram-Kanal aufmerksam geworden, nachdem einer der Festgenommenen ihn im Verhör preisgegeben habe, sagte Alonso. Der Anführer der Bande habe während der Folter gesagt: „Das passiert mit denen, die mir Drogen stehlen.“