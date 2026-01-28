1 Jahr Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?

Vor einem Jahr wurde das Pfandsystem auch hier in Österreich eingeführt. Die Preise wurden um eine Pfandgebühr erhöht, welche man durch das Retournieren der Flaschen im Supermarkt zurückbekommen kann. Unsere Frage des Tages vom 28. Jänner lautet: Ein Jahr neues Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?