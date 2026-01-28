1 Jahr Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?

Vor einem Jahr wurde das Pfandsystem auch hier in Österreich eingeführt. Die Preise wurden um eine Pfandgebühr erhöht, welche man durch das Retournieren der Flaschen im Supermarkt zurückbekommen kann. Unsere Frage des Tages vom 28. Jänner lautet: Ein Jahr neues Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?
Ihre Meinung zählt!
Sammeln Sie Pfandflaschen zu Hause? Wie hat das neue Pfandsystem Ihr Kaufverhalten beeinflusst? Wurde das Leben dadurch umständlicher? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.