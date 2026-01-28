1 Jahr Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?

Vorteilswelt
28.01.2026 11:33
Flaschenpfand hat unseren Konsum verändert.
Flaschenpfand hat unseren Konsum verändert.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Community
Von Community

Vor einem Jahr wurde das Pfandsystem auch hier in Österreich eingeführt. Die Preise wurden um eine Pfandgebühr erhöht, welche man durch das Retournieren der Flaschen im Supermarkt zurückbekommen kann. Unsere Frage des Tages vom 28. Jänner lautet: Ein Jahr neues Pfandsystem: Haben Sie sich daran gewöhnt?

Ihre Meinung zählt!
Sammeln Sie Pfandflaschen zu Hause? Wie hat das neue Pfandsystem Ihr Kaufverhalten beeinflusst? Wurde das Leben dadurch umständlicher? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

