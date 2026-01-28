Stadt vor dem Abgrund: Lage verschlechtert sich

Viele Evakuierte ohne Rückkehrmöglichkeit in Wohnungen

Viele der Evakuierten werden nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren können. „Wir müssen einen Plan für die Umsiedlung der Menschen erstellen, die in der Gegend der Erdrutschfront ihre Wohnungen haben. Derzeit läuft eine Erfassung der Personen, die unterstützt werden müssen“, so Ciciliano. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es nicht möglich, den Schaden zu beziffern.