Chelsea-Fan vor CL-Spiel mit Messer verletzt

Zu einer brutalen Attacke ist es im Vorfeld der Champions-League-Partie zwischen der SSC Neapel und dem FC Chelsea gekommen. Englischen Medienberichten zufolge soll ein Fan der „Blues“ am Dienstagabend mit einem Messer verletzt worden sein. Der Londoner Top-Klub bestätigte zwar, dass es zu einem Vorfall gekommen war, nannte jedoch keine genaueren Details.