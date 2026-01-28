Vorteilswelt
Brutale Attacke

Chelsea-Fan vor CL-Spiel mit Messer verletzt

Champions League
28.01.2026 11:03
Fans des FC Chelsea (Symbolbild)
Fans des FC Chelsea (Symbolbild)(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zu einer brutalen Attacke ist es im Vorfeld der Champions-League-Partie zwischen der SSC Neapel und dem FC Chelsea gekommen. Englischen Medienberichten zufolge soll ein Fan der „Blues“ am Dienstagabend mit einem Messer verletzt worden sein. Der Londoner Top-Klub bestätigte zwar, dass es zu einem Vorfall gekommen war, nannte jedoch keine genaueren Details.

Wie die „Sun“ berichtet, sollen zwei Fans des FC Chelsea in Neapel von rund 25 Napoli-Anhängern verfolgt und später attackiert worden sein, einer der beiden „Blues“-Fans habe durch ein Messer verursachte Stichverletzungen davongetragen. Zwar befinden sich beide Männer im Krankenhaus, einer Aussendung des Vereins zufolge, seien sie jedoch außer Lebensgefahr.

„Der Verein möchte alle Fans daran erinnern, in der Stadt Vorsicht walten zu lassen und die im Vorfeld dieses Spiels gegebenen Ratschläge zu beachten“, warnte der Klub.

Napoli droht Aus
Chelsea trifft am Mittwochabend im letzten Champions-League-Gruppenspiel auf den italienischen Meister. Während die Engländer das Ticket für die K.o.-Phase bereits in der Tasche haben, müssen die Italiener als Tabellen-25. zittern.

